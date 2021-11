Home

Scosse sismiche. Nessun danno agli edifici scolastici degli istituti superiori di Livorno

Livorno 20 novembre 2021

A seguito delle scosse sismiche che si sono verifiche questa mattina a largo della costa livornese, quattro squadre di tecnici del Servizio Edilizia scolastica della Provincia hanno effettuato una serie di sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici degli istituti superiori di Livorno, non rilevando danni dovuti a questo evento.

Tutte le scuole della città erano, infatti, rimaste chiuse in via precauzionale per valutare la presenza di eventuali criticità alle strutture.

