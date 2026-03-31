Home

Provincia

Piombino

Scossone politico a Piombino: Lavoro&Ambiente lascia la giunta, Nigro si dimette

Piombino

31 Marzo 2026

Scossone politico a Piombino: Lavoro&Ambiente lascia la giunta, Nigro si dimette

Piombino (Livorno) 31 marzo 2026 Scossone politico a Piombino: Lavoro&Ambiente lascia la giunta, Nigro si dimette

Scossone politico al Comune di Piombino. La lista civica Lavoro&Ambiente ha annunciato ufficialmente l’uscita dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Ferrari.

Contestualmente allo “strappo” politico, arriva anche la decisione dell’assessore Sabrina Nigro, capolista del movimento civico, di rassegnare le proprie dimissioni dalla giunta, dove ricopriva le deleghe a Lavoro, Sviluppo economico, Sport e Cultura.

Nel comunicato diffuso dalla lista, la scelta viene definita “sofferta” e maturata come presa d’atto di un progressivo allontanamento, su alcune questioni ritenute strategiche, dal programma elettorale originariamente condiviso con la coalizione di governo.

Lavoro&Ambiente ricorda il proprio ruolo all’interno dell’amministrazione sin dal 2019, anno della prima elezione di un sindaco civico alla guida della città. In quella fase, la lista aveva espresso due assessori in giunta: Carla Bezzini all’Ambiente e Sabrina Nigro, inizialmente delegata a Lavoro e Personale, poi con competenze ampliate anche a Commercio e Turismo.

Nel corso del mandato, sottolinea il movimento, le rappresentanti della lista hanno lavorato su temi considerati centrali per il futuro della città, mantenendo un confronto costante con cittadini, lavoratori e movimenti ambientalisti.

La decisione di lasciare la maggioranza segna ora una frattura politica significativa all’interno del quadro amministrativo cittadino. Secondo quanto si legge nella nota, le recenti evoluzioni del percorso amministrativo non consentirebbero più di proseguire “con la medesima efficacia” all’interno del progetto condiviso.

Uno sviluppo che potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri politici dell’amministrazione Ferrari e aprire una nuova fase nel governo della città.