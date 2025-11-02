Cronaca

2 Novembre 2025

Livorno 1 novembre 2025 Screening Oncologici: professionisti rispondono, orari e sedi dell’iniziativa

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest organizza per lunedì 10 novembre una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening oncologici.

In quella occasione i professionisti dell’Azienda saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi desidera partecipare ai programmi di screening, inclusa la possibilità di richiedere un nuovo contatto nel caso in cui non si sia ricevuto l’invito allo screening.

“I percorsi di screening – spiegano Daniela Giorgi, Chiara Bellotto e Silvia Rubino, rispettivamente responsabili dei percorsi di screening mammografico, colon retto e della cervice uterina dell’Azienda USL Toscana nord ovest – sono gratuiti e consentono di avere una diagnosi precoce, prima della comparsa dei sintomi. In questo modo aumentano notevolmente le possibilità di una guarigioni completa con una notevole riduzione della mortalità. Entrare in un percorso di screening oncologico significa essere presi in carico dal sistema sanitario accendendo così a un percorso organizzato, con posti riservati e prioritari. Gli screening rappresentano veri e propri percorsi di salute che il nostro servizio sanitario mette disposizione di specifiche fasce di età. Rappresentano un’opportunità che richiede poco tempo e offre benefici enormi alla quale invitiamo caldamente ad aderire”.

I punti informativi saranno allestiti nelle seguenti sedi:

– Lucca

Cittadella della Salute (edificio A, piano terra nel corridoio esterno al Centro Prelievi) ore 9-12

Ospedale S. Luca (hall) ore 9-12

– Pontedera

Ospedale “F. Lotti” (atrio principale) ore 8.30-12.30

– Cascina

Centro socio sanitario ore 8.30-12.30

– Livorno

Centro socio sanitario “Centro” (Padiglione 7) ore 7.30-9.30

Ospedali Riuniti (ingresso viale Alfieri 36) ore 9.45-12.30

– Versilia

Ospedale Versilia (hall) ore 9-12

Casa della Salute Tabarracci ore 9-12

Casa della Salute Camaiore (ex Ospedale S. Vincenzo) ore 9-12

– Massa Carrara

Ospedale Apuane ore 9-12

Ospedale Pontremoli ore 9-12

Ospedale Fivizzano ore 9-12

Per ulteriori informazioni resta sempre a disposizione il numero unico aziendale per lo Screening Oncologico 0585 498004 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30. Dagli operatori è possibile avere informazioni sugli screening oppure spostare gli appuntamenti ricevuti. relativamente a mammografie (screening mammario), pap test e hpv test (screening cervice uterina), ricerca sangue occulto nelle feci ( screening colon retto).

