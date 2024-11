Home

Screening oncologici: successo per l'Open Day dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

1 Novembre 2024

Screening oncologici: successo per l'Open Day dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

1 Novembre 2024

Livorno 1 novembre 2024 Screening oncologici: successo per l’Open Day dell’Azienda Usl Toscana nord ovest

Bel successo dell’Open Day dell’ASL Toscana nord ovest dedicato agli screening oncologici. In tutto il territorio dell’Asl, da Piombino a Fivizzano, da Pontedera a Livorno passando da Lucca, dalla Versilia, in decine di punti informativi allestiti all’ingresso di ospedali e case di comunità, gli operatori sanitari hanno sensibilizzato gli utenti e i cittadini ad aderire alle tre campagne di screening gratuite per prevenire il tumore del colon retto, della mammella e della cervice uterina.

“Abbiamo contatto centinaia di persone – dice Lidia di Stefano, responsabile degli screening oncologici dell’Asl Toscana nord ovest – spiegando come si accede ai monitoraggi. Noi invitiamo la popolazione ad effettuare i vari test fissando un appuntamento. Oltre 500 persone hanno poi riempito il modulo con cui hanno chiesto di essere invitate agli screening. Aderire è un’occasione da non sprecare perché è importante intervenire prima che ci sia il tumore. Gli screening servono proprio ad individuare le lesioni che avvengono prima che si sviluppi il tumore vero e proprio”.

“Ai cittadini abbiamo anche spiegato che risultare positivi ad uno screening non vuol dire avere un tumore, ma è semplicemente un modo per attenzionare meglio il problema. Basti pensare che ogni anno invitiamo oltre 200mila persone per lo screening al colon retto, più di 100mila per lo screening della mammella e altri 80mila per la cervice uterina. In questo modo riusciamo ad intercettare i casi in cui sono presenti lesioni precancerose che poi vengono trattate durante gli esami di approfondimento”.

