Screening oncologico, l’ex sindaco Cosimi è il nuovo direttore all’Asl Toscana Sud Est

1 Maggio 2021

Il dottor Alessandro Cosimi nuovo direttore dell’UOC Screening dell’Asl Toscana Sud Est

Livorno 1 maggio 2021

Il dottor Alessandro Cosimi è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana sud est (Grosseto-Siena).

Il direttore generale Antonio D’Urso lo ha nominato all’esito della relativa selezione pubblica.

Il dottor Cosimi, che entrerà in servizio il primo giugno.

Alessandro Cosimi è stato dirigente medico di Anatomia patologica alla Usl 6 di Livorno; direttore di Anatomia patologica dell’ospedale internazionale di Banjul (Gambia) per l’Oms; direttore Centro oncologico riferimento territoriale e dipartimentale dell’Usl 6 Livorno; direttore del Centro aziendale screening oncologici e direttore facente funzioni Governo clinico e Screening oncologici dell’Asl Toscana nord ovest.

Per Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, “l’azienda prosegue nel percorso di consolidamento della propria struttura a ogni livello, mantenendo alta l’attenzione in tutti i campi.

L’impegno nell’interesse della salute dei cittadini in questo caso riguarda un settore, quello dello screening, strategico e determinante nella prevenzione delle patologie oncologiche”.

“Sono molto contento di aver compiuto questo percorso professionale – afferma il dottor Cosimi –, cercherò di imparare quanto di buono già sta facendo l’Asl sud est in questo campo, in un settore considerato sempre prestigioso e ben rappresentato, per portare il mio contributo.

La prevenzione oncologica, con particolare riferimento ai tre pre-screening principali, è fondamentale e sempre più accurata, lavoreremo per applicare ogni fattore di modernità e di rapporto con il territorio per prestare la massima attenzione ai bisogni dei cittadini”.

