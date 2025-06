Home

12 Giugno 2025

Screening tumore della mammella, 50 donne coinvolte nell’iniziativa organizzata con i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno

Il responsabile dell’Unità Operativa Aziendale di Chirurgia Ricostruttiva della Mammella dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Leonardo Barellini, ha partecipato ad uno screening gratuito della mammella organizzato in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno che ha coinvolto circa 50 donne. L’evento è stato possibile grazie all’Infermeria del 1° Reggimento CC Paracadutisti “Tuscania” che ha messo a disposizione spazi e risorse per favorire i controlli.

La prevenzione prima di tutto, è con questo spirito che si sta svolgendo l’iniziativa che, partendo dallo screening a favore delle militari e delle familiari di militari, secondo le fasce d’età previste dai protocolli, vuole promuovere, attraverso l’esempio, una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per combattere il tumore al seno.

La diagnosi precoce permette di individuare lesioni anche molto piccole e quindi di intervenire in modo tempestivo, aumentando in modo significativo le possibilità di guarigione. Giornate come questa vogliono rappresentare un’occasione di sensibilizzazione per le donne sull’importanza del prendersi cura di sé stesse e della propria salute.

In foto il dottor Barellini con i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno.

