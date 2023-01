Home

Scritte antisemite, Aned, Anei, Anpi ed Anpia condannano l’ignobile gesto

29 Gennaio 2023

Livorno 29 gennaio 2023 – Scritte antisemite, Aned, Anei, Anpi ed Anpia condannano l’ignobile gesto

Proprio in questi giorni in cui si ricorda la Shoah e la città , le scuole partecipano alle cerimonie rinnovando il loro coinvolgimento nella condanna delle persecuzioni e dello sterminio del popolo ebraico, di nuovo compaiono scritte antisemite in via Buontalenti.

Le associazioni antifasciste, nell’esprimere la loro profonda indignazione e totale condanna di questo ignobile gesto, esprimono la loro solidarietà alla Comunità Ebraica di Livorno e fanno propria la dichiarazione del Presidente ing. Vittorio Mosseri:

“Quanto accaduto è un insulto non solo agli ebrei che vivono a Livorno ma alla città stessa”.

Livorno, per le sue tradizioni e per come è ancora, è fiera di essere una città democratica ed antifascista e per questo si impegnerà sempre contro ogni pratica antisemita, razzista, di discriminazione di altri esseri umani.

