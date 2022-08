Home

20 Agosto 2022

Livorno 20 giugno 2022 – Scritte contro Folgore, Lega: “il sindaco indaghi anche lì”

In città oltre alle scritte contro la Polizia Municipale sono comparse anche ignobili frasi contro la Brigata Paracadutisti Folgore che a Livorno è un’istituzione indiscussa. L’ignobile scritta é comparsa in Via del Bosco. È bene che il Sindaco, oltre che sul caso del quartiere di Shangay, indaghi anche su questi altri atti vandalici che in una città come Livorno non devono essere minimamente tollerati, ma condannati senza se e senza ma

E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi, capogruppo della Lega in consiglio comunale

