Home

Cronaca

Scritte contro il Ministro Crosetto, Romiti/Perini: “Il PD non condanna le offese compiute da gruppi antagonisti”

Cronaca

30 Marzo 2023

Scritte contro il Ministro Crosetto, Romiti/Perini: “Il PD non condanna le offese compiute da gruppi antagonisti”

“Il Consiglio Comunale di Livorno rifiuta la solidarietà al Ministro Crosetto perchè a dire del Capogruppo del PD il Ministro della Repubblica Italiana non si è dichiarato antifascista e per questo non meriterebbe alcuna solidarietà”.

Livorno, 30 marzo 2023

La nostra città non merita di essere associata a violenti e a gruppi eversivi e quindi si chiedeva al Consiglio Comunale di esprimere piena solidarietà al Ministro Guido Crosetto per le vergognose scritte apparse lunedì mattina sulle mura di questa città, durante il convegno all’Accademia Navale dal titolo “Civiltà del mare”. L’ignobile scritta apparsa a Livorno definisce ‘Crosetto criminale di guerra’ firmata dai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza comunista).

Pensavamo fosse naturale la condanna alle minacce e alle intimidazioni come metodo di confronto politico, purtroppo questo non è avvenuto e non solo i gruppi di sinistra; come Potere al Popolo e Buongiorno Livorno, ma anche il PD non ha voluto esprimere solidarietà al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il Capogruppo del PD è arrivato a giustificare la loro decisione dichiarando che il Ministro della Repubblica Italiana Guido Crosetto non si è mai dichiarato antifascista e quindi per loro non merita la solidarietà se viene offeso.

In questo momento in cui l’Italia sta sostenendo la NATO in un confronto bellico generato da una invasione militare da parte della Russia e il Ministro della Difesa è chiamato a decisioni difficili.

Vedere che il PD livornese non condanna gli atteggiamenti e le offese compiute da gruppi antagonisti come i CARC, ci preoccupa come italiani, perché indebolisce la struttura istituzionale, la quale non deve mai abbandonare il senso democratico del confronto.

Forse adesso che il PD siede all’opposizione ha opportunisticamente cambiato idea, oppure goffamente cerca di attirarsi i voti della sinistra estrema, votando a Roma in un modo e facendo opposizione alla NATO in periferia.”

Lo dichiarano Andrea Romiti, Coordinatore Comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia e Alessandro Perini Consigliere Comunale in Consiglio Comunale a Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin