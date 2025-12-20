Home

20 Dicembre 2025

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 20 dicembre 2025 Scritte “Meloni Assassina” a Castiglioncello, Scarascia (FdI): “Un oltraggio alle istituzioni”

Scritte offensive comparse nel pieno centro di Castiglioncello stanno sollevando un dibattito politico e istituzionale. Da alcuni giorni, infatti, su alcuni muri della frazione sono apparse frasi vergate in vernice rossa e nera con l’epiteto “Meloni assassina”, un gesto che viene duramente condannato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia.

Secondo Scarascia, si tratta di un episodio grave e inedito per il territorio, fino ad oggi rimasto estraneo a manifestazioni di questo tipo. Un atto che non può essere derubricato a semplice vandalismo o a sfogo di pochi individui, ma che colpisce direttamente le istituzioni democratiche.

«Giorgia Meloni – sottolinea il consigliere – non è soltanto una leader politica, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiamata a ricoprire questo incarico dal Presidente della Repubblica sulla base di un chiaro mandato elettorale e della fiducia del Parlamento». Per questo motivo, l’attacco non riguarda solo la persona, ma l’istituzione che essa rappresenta e, di conseguenza, l’intero ordinamento democratico del Paese.

Nel suo intervento, Scarascia pone una serie di interrogativi rivolti all’amministrazione comunale e al contesto politico locale. In primo luogo, chiede perché le scritte non siano state ancora rimosse d’ufficio dal Comune, lasciando così spazio a una percezione di tolleranza verso un gesto che configura comunque un reato. Inoltre, evidenzia il silenzio delle forze politiche e sindacali del territorio, domandandosi se la reazione sarebbe stata la stessa qualora l’insulto fosse stato rivolto a un esponente politico di area opposta.

«Non dubito che il Sindaco non condivida il contenuto delle scritte – afferma Scarascia – ma alle convinzioni devono seguire i fatti, anche per dare un segnale visibile che non c’è spazio per l’odio gratuito e per l’imbrattamento dei muri come forma di confronto politico».

Il consigliere di Fratelli d’Italia ribadisce di non voler assumere un atteggiamento vittimistico, né di cercare una polemica fine a se stessa. Al contrario, il suo intervento viene presentato come un invito a ristabilire un clima di dialogo politico civile, basato sul confronto democratico e sul rispetto delle regole.

Secondo Scarascia, episodi di questo tipo rappresentano una scorciatoia pericolosa, che tenta di sostituire il consenso elettorale con forme di protesta aggressive e anonime. «Le istituzioni e le forze politiche – anche a livello locale – non devono indulgere davanti a fatti del genere», conclude, richiamando tutti a una responsabilità condivisa nella difesa della democrazia e del rispetto reciproco.