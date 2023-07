Home

1 Luglio 2023

Scritte omolesbobitransfobiche sul murale raffigurante i volti di 17 icone LGBTQIA+

Salvetti: "E' la mano omolesbobitransfobia, dell’intolleranza e dell’ignoranza"

Il murale promosso dall’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno; realizzato dall’artista Giulia Bernini in arte Oblò del Collettivo Uovo Alla Pop in collaborazione con l’associazione MuraLi; con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride, realizzato su un progetto ideato dal Gruppo Giovani di Arcigay Livorno con il fine di sensibilizzare tramite l’arte la comunità cittadina, in particolare quella giovanile, al tema delle differenze è stato deturpato

Con vernice spry nera sono stati imbrattati alcuni volti raffigurati nel murale realizzato nel parco pubblico Centro Città. Oltre all’imbrattamento anche scritte omolesbobitransfobiche “Fuck Lgbt” e “Pervert.

A seguito di questo fatto, Luca Salvetti sindaco della città di Livorno, esprime tutta la sua indignazione:

“Era stato inaugurato solo pochi giorni fa, presso il parchino di città, “Queer Wall” murales a tema LGBTQIA+

Oggi con grande amarezza apprendiamo che una mano squallida lo ha deturpato con scritte ignobili.

La mano è quella omolesbobitransfobia, dell’intolleranza e dell’ignoranza a cui la nostra comunità cittadina non vuole piegarsi, ma anzi intende reagire.

Alla comunità LGBTQIA+ e alle associazioni che si battono per rivendicarne i diritti va la mia solidarietà e quella dell’intera amministrazione.

Lo scorso anno Livorno ha mostrato la sua anima colorata, inclusiva, unita, nel corso dello splendido Pride che ha illuminato le nostre strade e il nostro lungomare, con la partecipazione entusiastica di tante cittadine e cittadini, livornesi e non.

Questo siamo e questo vogliamo continuare ad essere, contrastando sempre e comunque ogni manifestazione di intolleranza indegna di una città civile.

Apprendiamo che il murale verrà restaurato nei prossimi giorni. Il nostro Comune farà la sua parte”.

