Scuola di Carta: "Le vacanze sono finite ma le scuole crollano ancora". Lo stato dei plessi scolastici di Livorno

15 Gennaio 2025

Scuola di Carta: “Le vacanze sono finite ma le scuole crollano ancora”. Lo stato dei plessi scolastici di Livorno

Livorno 15 gennaio 2025

“Le vacanze sono finite ma le scuole crollano ancora”

Il comunicato del Collettivo studentesco Scuola di Carta:

“Lo stato dei plessi scolastici della nostra città, i disagi riscontrati da alunni e docenti

Nel corso di questo primo periodo dell’anno scolastico, sono emerse numerose

problematiche, segnalate sia dagli studenti che dai docenti che frequentano le scuole di

Livorno. Queste problematiche, in realtà, vengono segnalate ogni anno da almeno cinque

anni consecutivi.

Questi istituti, pur mantenendo una solida reputazione esterna, sono segnati da gravi

difficoltà strutturali e organizzative che compromettono il regolare svolgimento delle attività

didattiche, mettendo inoltre a rischio la dovuta sicurezza degli studenti. Nonostante

l’impegno di docenti e del personale scolastico, è evidente che vi sia una disparità tra

l’immagine che l’istituto vuole proiettare all’esterno e le reali necessità quotidiane di chi lo

vive. Sono stati riscontrati i seguenti problemi dagli studenti e dalle studentesse.

Liceo F. Enriques:

problematiche relative al liceo Enriques, che richiedono un intervento immediato. Sebbene la

problematiche relative al liceo Enriques, che richiedono un intervento immediato. Sebbene la

struttura dell’istituto appaia esternamente stabile, permangono gravi criticità. In caso di

pioggia, si verificano infiltrazioni dai soffitti e dalle finestre che causano l’allagamento delle

aule situate ai piani superiori. Questa situazione non solo mette a rischio la sicurezza degli

studenti a causa di possibili scivolamenti, ma comporta anche gravi pericoli, come

folgorazioni, incendi e danni all’apparecchiatura elettronica, compromettendo il normale

svolgimento delle attività didattiche.

Un ulteriore problema, seppur meno grave rispetto agli scorsi anni, resta quello dei servizi

igienici, i quali sono talvolta soggetti a malfunzionamenti.

ITIS:

Da mesi ormai la situazione all’ITIS è preoccupante. Innanzitutto, noi studenti dell’ITIS

veniamo considerati come “lavoratori equiparati” dal decreto legislativo 81/08, che stabilisce

che, in caso di temperature inferiori ai 17°C, le lezioni non sarebbero attendibili. Nei

laboratori di disegno, nella sala macchine e nelle aule dedicate alle classi di meccanica,

l’impianto di riscaldamento è da tempo malfunzionante, tanto che molti studenti sono

costretti a perdere ore di materie che potrebbero essere scelte come materie di esame. Per

questo problema, la scuola ha deciso di introdurre nelle aule gelide delle stufette elettriche; il

problema è che consumano troppo, quindi la situazione persiste.

I problemi alle infrastrutture colpiscono molti spazi. Ad esempio, nella palestra 2 sono anni

che gli spogliatoi sono inagibili, ci sono piccoli crolli periodici e ora più della metà della

struttura è interdetta per rischio di crollo. La palestra 1 è stata riaperta solo al rientro dalle

vacanze natalizie, poiché la Provincia non ha valutato le condizioni di agibilità prima. Le

tende mancanti, pur sembrando un motivo futile, provocano un forte disagio negli studenti,

soprattutto per chi lavora con gli schermi, come la maggior parte delle classi che usufruisce

delle LIM, ma ancor di più per gli studenti che utilizzano i computer per il lavoro scolastico,

che si ritrovano spesso a lavorare con il riflesso della luce del sole negli occhi.

I parcheggi all’interno della scuola, ad oggi, sono ancora inaccessibili, causando ulteriori

disagi: molti studenti non riescono a parcheggiare vicino alla scuola per mancanza di spazio.

Liceo F. Cecioni:

Con l’aumento degli iscritti al Cecioni, l’istituto è stato costretto a destinare i laboratori ad

uso esclusivo come aule, arrivando persino a stabilire un tetto massimo per le iscrizioni.

Tuttavia, durante gli open day, i laboratori vengono presentati come spazi pienamente

operativi e quotidianamente utilizzati, creando una discrepanza rispetto alla realtà. È

evidente che questa situazione riflette le criticità derivanti da una gestione amministrativa più

ampia, sia a livello nazionale che locale.

Le risorse destinate agli educatori risultano insufficienti. A partire dal mese di dicembre, molti

educatori hanno visto ridotto il proprio orario lavorativo a causa dei tagli sull’educativa

scolastica, e nei prossimi mesi potrebbero perdere completamente il lavoro. Questa

situazione non solo ha un impatto negativo su chi svolge questa professione, ma

compromette anche il supporto necessario per garantire l’inclusione degli studenti con

disabilità nelle classi, creando notevoli difficoltà educative e sociali.

Nonostante le evidenti carenze infrastrutturali (delle scuole di Livorno ma anche di quelle di

tutta la Nazione), il governo ha ulteriormente ridotto i finanziamenti destinati all’istruzione,

aggravando una situazione già precaria per molte scuole italiane.

Pur riconoscendo i numerosi aspetti positivi di questa scuola, emerge la percezione che si

dia maggiore attenzione all’immagine esterna e al mantenimento dello status quo, piuttosto

che alle reali esigenze di studenti e personale scolastico. Sarebbe auspicabile un maggiore

focus sul benessere effettivo di chi vive quotidianamente l’istituto.

In conclusione, i problemi infrastrutturali che affliggono le scuole rappresentano un disagio

enorme per tutte le persone che vivono la scuola ogni giorno. La sicurezza degli istituti è

completamente limitata dalle infinite problematiche: come la mancanza di servizi igienici

funzionanti (per quanto riguarda la succursale dell’Itis e il piano terra della sede) o scale

scivolose e instabili. Tutto ciò compromette l’istruzione, che diventa scarsa e insufficiente,

perché problematico è stare cinque o sei ore a scuola in queste condizioni, con disagi che

persistono. Inoltre, molti studenti che hanno scelto un indirizzo con ore in laboratorio si

ritrovano privati di essi o in aule inadatte allo svolgimento delle varie attività laboratoriali,

mentre altri, al contrario, devono svolgere lezioni nei laboratori attrezzati per attività pratiche,

con grandi differenze rispetto alle classiche aule. Ciò è scomodo e per niente confortevole.

Sono innumerevoli le segnalazioni da parte di docenti e alunni esasperati che non vogliono e

non riescono più ad accettare di vedere infrastrutture sempre più fatiscenti e problematiche

sempre più numerose.

ISIS Niccolini Palli:

Prima delle vacanze previste per gli studenti, la situazione al Niccolini Palli era già

perfettamente a norma, ma inusuale. Tra i problemi più comuni c’erano: porte rotte,

termosifoni parzialmente funzionanti, un muro pericolante in via Rossi, bagni delle ragazze

guasti su tutti e tre i piani della sede di via Rossi, mancanza di spazi, sia per l’assenza di

alcuni laboratori adibiti a classi, sia per la mancata disponibilità di spazi necessari alla

didattica degli studenti più fragili. Inoltre, la situazione del settore coreutico rimane invariata

tuttora.

Al rientro dalle vacanze ci sono stati buoni miglioramenti. Ad esempio, con l’approvazione

della costruzione del muro per l’aula polifunzionale, lo spazio murale di via Ginori sarà

riparato e abbellito con un murales sulla violenza sulle donne. I bagni sono stati sistemati

interamente, c’è stata l’approvazione per l’aggiunta di una porta-finestra in aula magna al

posto delle porte malandate, il muro pericolante è stato riparato e a breve sarà restituita

un’aula adibita agli studenti di alternativa.

Tuttavia, ci sono ancora alcune mancanze da segnalare: alcuni termosifoni sono ancora

rotti, persiste il problema della mancanza di spazi e di fondi. I rappresentanti d’istituto

riportano che, in consiglio, sono arrivati a chiedere un contributo pecuniario (seppur molto

esiguo) alle famiglie, con una comunicazione che informa dei problemi di liquidità. A causa

dell’assenza degli enti governativi nei confronti dell’educazione, il consiglio d’istituto si è

visto costretto a rivolgersi a privati per un aiuto finanziario, poiché non c’erano altre

soluzioni. Ciò è molto grave per una scuola pensata per essere pubblica.

In conclusione, i problemi infrastrutturali che affliggono le scuole rappresentano un disagio

enorme per tutte le persone che vivono la scuola ogni giorno: dai docenti al personale ATA,

fino a noi studenti. Siamo consapevoli che ciò non dipende dai singoli lavoratori dei plessi

scolastici, ma dagli enti istituzionali che anno dopo anno smantellano l’istruzione senza

fornire fondi, lasciando questi istituti nella totale precarietà.

Chiediamo a chiunque di segnalare ulteriori problemi e vi invitiamo a non ignorare questa

situazione, ma a lottare insieme a noi affinché le cose cambino. Entro il mese di febbraio ci

mobiliteremo nelle piazze della nostra città, proclamando uno sciopero studentesco. Non

pensiamo che, in questo modo, le problematiche cesseranno, né tanto meno che la

Provincia inizi ad ascoltare le nostre richieste, ma è un dovere morale fare tutto ciò che è

nelle nostre possibilità per tentare di stare tutti un po’ meglio, e con meno disagi, negli istituti

che dovrebbero formare il nostro futuro.

NON STAREMO MUTI MENTRE SMANTELLANO IL NOSTRO FUTURO!”

Collettivo Studentesco Scuola di Carta

