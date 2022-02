Home

Cronaca

Scuola di Carta Livorno: venerdì manifestazione studentesca

Cronaca

16 Febbraio 2022

Scuola di Carta Livorno: venerdì manifestazione studentesca

La Scuola di Carta ha organizzato per venerdì prossimo una nuova manifestazione studentesca

“Dopo questa settimana di autogestioni e occupazioni; dopo tutto quello che è successo tra noi e le autorità locali; siamo riusciti ad ottenere un dialogo col Ministero dell’istruzione.

Noi però non abbiamo più la stessa fiducia nelle istituzioni

Dopo i fatti gravissimi avvenuti col prefetto e con le forze dell’ordine all’Enriques,

riteniamo opportuno coronare queste due settimane con una manifestazione a dimostrazione del fatto che noi non siamo contenti, non siamo soddisfatti e soprattutto per ribadire che vogliamo Tutto e lo vogliamo ora.

Per questo VENERDÌ 18 ci mobiliteremo da PIAZZA CAVOUR alle ore 9:00 Il corteo muoverà verso la Provincia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin