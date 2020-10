Scuola e Covid, a Cecina positivi in tre scuole

Cecina

7 Ottobre 2020

Azienda USL Toscana nord ovest: il punto sugli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole

Cecina (Livorno) 7 ottobre 2020

Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

Su questi casi, le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, insieme al personale scolastico ed al Comune di Cecina; stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

A Cecina casi covid in tre scuole:

1 Alla scuola materna di via Fogazzaro a Cecina individuato un caso di positività in un bambino di 5 anni asintomatico.

Disposta la quarantena per circa 20 persone (alunni e personale).

2 Alla scuola primaria “Alberti” di Cecina individuata la positività di un alunno di 6 anni asintomatico.

Disposta l’esecuzione di circa 25 tamponi per compagni e personale scolastico.

3 Alla scuola secondaria di primo grado “Galilei” di Cecina individuato un caso di positività in uno studente di 14 anni asintomatico.

Disposta l’esecuzione di circa 25 tamponi per compagni e personale scolastico.

La disposizione delle quarantene nelle scuole elementari, medie e superiori non è stata considerata necessaria in base alle linee guida vigenti.

In via precauzionale le lezioni nelle classi interessate sono sospese fino all’esito dei tamponi che saranno eseguiti fra giovedì, venerdì e sabato; grazie al raddoppio delle postazioni e quindi delle prestazioni assicurate dai punti drive through.