Scuola e problemi col registro elettronico, FI: “Problema enorme e inquietante”

7 Aprile 2021

Forza Italia: “Grande sorpresa nell’ uovo di Paqua del rientro a scuola in presenza:

Game Over del Registro Elettronico a causa di un attacco alla piattaforma Axios che lo gestisce”

Livorno 7 aprile 2021

“Il rientro a scuola è stato purtroppo caratterizzato dal non funzionamento del Registro Elettronico su cui poggiano le scuole italiane, infatti, ad oggi non risulta raggiungibile.

I primi disservizi sono stati segnalati già nella giornata di sabato 3 aprile e nei giorni seguenti il disservizio ha interessato sempre più ampie zone del territorio.

Il problema è enorme e inquietante per gli studenti che ormai:

gestiscono i compiti direttamente dal registro online e consente anche alle famiglie di verificare il percorso da portare avanti giorno dopo giorno.

Era noto a tutti che oggi ci sarebbe stata la ripresa delle lezioni:

non si comprende come mai non sono stati effettuati controlli preventivi al fine di avere oggi la piena efficienza di un registro che è parte integrante dell’attività scolastica.

Ribadiamo la necessità di lavorare preventivamente, soprattutto in questo particolare momento di pandemia, per evitare problemi di questo tipo.

In un momento di trasformazione digitale del Paese sono ancora molteplici i problemi che si incontrano e non vorremmo che da transizione digitale si ritornasse ad una transizione da medioevo.

Ci auguriamo che il problema possa essere risolto immediatamente per dare maggiore serenità a tutta la comunità scolastica nello svolgimento delle attività previste”.

Elisa Amato

Responsabile dipartimento Istruzione provincia di Livorno e dipartimento Università regione Toscana – Forza Italia

Chiara Tenerini

Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

