10 Gennaio 2025

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 10 gennaio 2025 Scuola Fattori a Solvay, tetto completamente ripristinato

Alla scuola media “Fattori” di Rosignano Solvay, dove le ragazze e i ragazzi sono rientrati la mattina del 7 gennaio scorso dopo oltre tre anni di ristrutturazione dell’edificio di piazza Risorgimento (le lezioni si sono tenute in questo lungo periodo nelle aule volano allestite alle Piscine), sono terminati i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza e ripristino dello strato di tenuta delle porzioni di manto di copertura danneggiate dal maltempo.

Come si ricorderà una parte del tetto aveva subito danni sul lato di via Cairoli il 26 dicembre scorso durante una giornata di tempesta con fortissimo vento di grecale, poi era stato deciso, dopo un sopralluogo, di intervenire a scopo preventivo anche sull’altra porzione di copertura vecchia di oltre vent’anni (i lavori erano stati effettuati nel 2002) sul lato di via Fratelli Bandiera.

Durante l’evento meteo del 26 dicembre, le raffiche di vento avevano danneggiato le lastre in fibrocemento ecologico presenti, causando tra l’ altro ampie porzioni divelte compreso il supporto ligneo delle medesime.

L’intervento di ripristino messo in atto dal Settore programmazione e sviluppo del territorio e dall’Unità Operativa edilizia pubblica e riqualificazione urbana del Comune di Rosignano Marittimo, è stato dapprima quello di una celere messa in sicurezza della porzione di copertura oggetto di danneggiamento mediante la rimozione delle parti pericolanti presenti in quota e la rimozione delle lastre ancora presenti in loco in tale ala e successivo ripristino della tenuta del manto ottenuto mediante fissaggio meccanico della membrana bituminosa esistente con uno schema reticolare, e successiva messa in opera di una nuova membrana impermeabile.

L’intervento – come detto – si è poi esteso in maniera precauzionale anche nella porzione di copertura prospiciente via Fratelli Bandiera non danneggiata in maniera consistente durante l’evento meteo, ma con presenza di locali fessure che ne determinavano una mancanza di completa tenuta del manto .

I lavori sono stati eseguiti in maniera celere dal personale della ditta già presente in loco per la ristrutturazione dell’edificio. Si sono svolti durante il periodo delle festività e sono proseguiti fino al termine anche dopo il ripristino delle attività didattiche. Un intervento che ha richiesto l’adozione una serie di misure di sicurezza al fine di eliminare ogni rischio di interferenza tra le attività scolastiche e le lavorazioni.

