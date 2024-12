Scuola Fattori: tetto scoperchiato dal Grecale, operai già al lavoro

Home

27 Dicembre 2024

Rosignano (Livorno) 27 dicembre 2024

Ventiquattr’ore dopo i danni causati dal forte vento di grecale al tetto dell’edificio di piazza Risorgimento a Rosignano Solvay che ospita la scuola media di primo grado “Giovanni Fattori”, l’Amministrazione comunale è già al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza e rifacimento della copertura.

Già dalla giornata di giovedì 26 dicembre, quando è accaduto l’incidente, era stato accertato che i frammenti caduti per strada e gli altri ammassati raffiche in una parte del tetto non contenevano amianto. Infatti nel 2003 la copertura dell’edificio era stata completamente rifatta, partendo proprio dalla rimozione delle parti in amianto. materiale ormai da tempo al bando perché altamente cancerogeno.

La mattina di Santo Stefano la tempesta di grecale – che ha raggiunto punte di 130 chilometri orari – si è levata all’improvviso senza che fossero state emanate allerte meteo in tal senso. E proprio la velocità del vento non aveva permesso di poter fare rilevamenti approfonditi in quota.

I tecnici, dopo una attenta valutazione dell’accaduto, da venerdì 27 dicembre stanno predisponendo gli interventi da effettuare per far sì che il 7 gennaio 2025, quando (dopo tre annii ragazzi rientreranno a scuola dalle vacanze natalizie nelle rinnovate aule delle “Fattori”, il tetto dell’edificio sia completamente a posto. Va ricordato che i lavori di ristrutturazione interni delle aule si sono conclusi da pochi giorni ed è in corso il trasloco dalla scuola volano che era stata allestita in zona Pescine.

Nell’immediattezza dell’evento, che ha avuto come conseguenze la caduta di frammenti del tetto che hanno danneggiato alcune auto per fortuna senza conseguenze per gli occupanti, erano intervenuti sia i tecnici del Comune che i vigili del fuoco e la Polizia municipale per un sopralluogo al termine del quale la zona – sia sul lato di via Cairoli che su quello della piazza – è stata isolata e interdetta al traffico veicolare e pedonale. Nella mattinata del 27 dicembre, c’è stato il nuovo e più approfondito intervento di verifica al quale erano presenti, fra gli altri, il vicesindaco Mario Settino, l’assessore Roberto Repeti, la dirigente del settore programmazione e sviluppo del territorio Susanna Berti e Alessandra Ciaccio responsabile dell’Unità operativa di edilizia pubblica e riqualificazione urbana.

La porzione scoperchiata è pari a circa il 30% del tetto danneggiato, risalente come accennato al 2003 e realizzato con lastre in fibrocemento tipo ondulina. La ditta Frangerini, che ha effettuato i recenti lavori alle “Fattori”, sta già togliendo i detriti in modo da avviare quanto prima i lavori di rifacimento. Secondo quanto emerso dopo il sopralluogo, la parte scoperchiata sarà ricoperta da una guaina impermeabilizzante che sarà a sua volta ricoperta da una seconda membrana ardesiata al posto delle lastre in fibrocemento.

Nel frattempo una corsia di via Cairoli, visto che dovrà essere impiantato un apposito cantiere di lavoro, sarà chiusa e la via sarà percorribile in direzione monte-mare solo a senso unico.

