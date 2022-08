Home

29 Agosto 2022

Roma 29 agosto 2022 – Scuola, il ministro pubblica il vademecum, addio dad, e mascherine per i raffreddati

Ripresa delle lezioni e covid, ecco cosa cambia

“la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-Cov2, che consentiva questa modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”, spiega il ministero dell’Istruzione in un vademecum inviato oggi alle scuole con le principali indicazioni in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023.

Le scuole non potranno attivare la DAD; a scuola si potrà andare anche se raffreddati ma i sintomi respiratori devono essere “di lieve entità” e le condizioni generali buone e senza febbre e si dovrà indossare la mascherina Ffp2

Previste le mascherine per gli alunni e per tutto il personale fragile in possesso della certificazione necessaria; in tal caso la dotazione di Ffp2 e di dispositivi per gli occhi arriverà dalla stessa scuola.

Ill personale che vuole proteggersi, potrà usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e strumenti per la protezione degli occhi.

La mascherina quindi non è più obbligatoria tranne che per gli studenti e il personale scolastico a rischio.

Anche la misurazione della temperatura all’ingresso non è più prevista

Niente scuola se si ha sintomi covid: il documento prevede che la permanenza a scuola degli alunni non sia consentita nei casi di sintomatologia compatibile con il covid; temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, test per il covid positivo.

Il ministero raccomanda la sanificazione ordinaria periodica dei locali, che deve essere straordinaria e tempestiva in presenza di uno o più casi confermati e il ricambio frequente dell’aria.

Le misure adottate potranno cambiare qualora le condizioni epidemiologiche peggiorinoa Salute”.

