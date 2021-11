Home

11 Novembre 2021

Scuola, insegnanti in piazza contro i comprensivi (Video)

Livorno 11 novembre 2021

Gli insegnanti delle scuole di Livorno ed alcuni rappresentanti dei genitori degli alunni si sono ritrovati in piazza davanti al Comune per manifestare contro i comprensivi

I manifestanti non sono contrari al raggruppamento delle scuole, ma lamentano alcune criticità illustrate nel video da Enrico Pompeo, insegnante delle scuole medie Micali

Il Comune tramite la Vice Sindaco Camici ha fatto sapere di aprire un tavolo di discussione, ma il timore ed i dubbi degli insegnanti rimangono forti soprattutto per il fatto che tra poco ci sono gli open day per la scelta delle scuole da parte dei genitori degli alunni.

Questo non è un fatto da sottovalutare perchè i genitori scelgono per i ragazzi il nuovo istituto dove nel 2022 dovrebbero iscriversi ed iniziare il loro nuovo ciclo scolastico. Ma una volta iscritti ad una scuola, se questa a causa dei comprensivi non esisterà più questi ragazzi dove andranno?

