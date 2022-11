Home

Cronaca

Aree pubbliche

Scuola materna, bambini 45 minuti sotto l’acqua. Il portone non si apre, “non è la prima volta”

Aree pubbliche

22 Novembre 2022

Scuola materna, bambini 45 minuti sotto l’acqua. Il portone non si apre, “non è la prima volta”

Livorno 22 novembre 2022 – Scuola materna, bambini 45 minuti sotto l’acqua. Il portone non si apre, “non è la prima volta”

Il portone della materna Gobetti in via degli Asili non si apre, e oggi a mettere la ciliegina sulla torta ci si è messo anche il tempo. Bambini ad attendere sotto l’acqua per un’ora. E’ quello che ci viene segnalato dal lettore che aggiunge “purtroppo non è la prima volta”.

“Scuola materna Gobetti il portone non si apre, e non è la prima volta che succede.

È stato chiamato il comune alle 07.45 ma all’ora dell’ingresso (ore 08. 00) non era arrivato nessuno e nel frattempo i bambini della materna hanno aspettano sotto la pioggia.

Qualche genitore ha deciso di portare via i figli, altri invece sono rimasti e finalmente dopo un’ora dalla chiamata, alle 08.45 sono arrivati gli operai del comune che hanno risolto la situazione ed i bambini bagnati sono entrati alla materna”

Lettera firmata

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin