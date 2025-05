Home

Cronaca

Scuola media porta “Madame Butterfly” di Puccini al Conservatorio: l’opera si fa giovane

Cronaca

30 Maggio 2025

Scuola media porta “Madame Butterfly” di Puccini al Conservatorio: l’opera si fa giovane

L’opera lirica incontra i ragazzi: “Madame Butterfly” in scena con arte, musica e tecnologia

Livorno 30 maggio 2025 Scuola media porta “Madame Butterfly” di Puccini al Conservatorio: l’opera si fa giovane

Un progetto multidisciplinare ha coinvolto gli alunni delle scuole medie S. Gaetano e Pazzini dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Livorno, portando la magia dell’opera lirica tra i banchi. “Madame Butterfly”, celebre capolavoro di Giacomo Puccini, è stato il fulcro di un percorso educativo che ha unito musica, arte e tecnologia, guidato con passione da tre docenti: il professor Davide Ancillotti per la musica, la professoressa Sabrina Ghiringhelli per l’arte e la professoressa Veronica Socci per la tecnologia.

Obiettivo del progetto: avvicinare i più giovani al mondo dell’opera lirica, riscoprendola non solo come espressione musicale ma come esperienza immersiva. I ragazzi sono stati accompagnati in un viaggio storico ed esecutivo attraverso la scoperta della “Butterfly” pucciniana, con un focus particolare sulle ambientazioni e sui riferimenti iconografici al Giappone. Qui, l’estetica di Hokusai e il mondo dei Manga – tanto amati dai giovani – sono diventati strumenti di connessione tra la tradizione e la contemporaneità.

Il lavoro ha incluso anche la realizzazione di piccoli teatrini con materiali di riciclo, offrendo agli studenti l’occasione di esplorare la scenotecnica e lo spazio teatrale in chiave creativa e sostenibile.

Un momento culminante è stata l’esposizione dei lavori presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, resa possibile grazie alla disponibilità del direttore M° Federico Rovini e dei docenti Giorgio Mirto e Paola Pellegrini, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Un progetto che ha saputo unire talento, passione e collaborazione, facendo risplendere l’opera lirica agli occhi delle nuove generazioni.