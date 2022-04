Home

Scuola Micheli, la dirigente: "Affermazioni del consigliere non veritiere"

21 Aprile 2022

Scuola Micheli, la dirigente: “Affermazioni del consigliere non veritiere”

Livorno 21 aprile 2022

Scuola Micheli, la Dirigente scolastica a seguito delle dichiarazioni del consigliere comunale tiene a precisare quanto segue:

L’articolo, riporta la dichiarazione di un Consigliere comunale, i bambini “sono liberi di giocare tra la spazzatura”, l’affermazione non è veritiera

“nei giorni di chiusura della scuola AAMPS non ha effettuato il consueto servizio, fatto che è in corso di accertamento da parte dell’Istituzione scolastica e comunque eccezionale, per cui:

– al rientro il giorno 20/04/22 il personale alle 7,35 ha immediatamente segnalato che l’immondizia, causa anche il vento ed i gabbiani, era sparsa per il cortile di accesso alla Scuola Infanzia La Marmora-Il trenino e alla Scuola primaria Micheli ed è prontamente intervenuto per garantire l’ingresso a scuola dei bambini e delle bambine che iniziava pochi minuti dopo

– in attesa dell’intervento dell’AAMPS, che è stato sollecitato, nessuna bambina e nessun bambino è stato lasciato libero di giocare tra la spazzatura

– soltanto dopo l’intervento di AAMPS, che si è svolto nella stessa mattinata, i bambini e le bambine sono poi stati regolarmente portati in giardino a giocare, come tutti i giorni, accompagnati dai docenti ”

