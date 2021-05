Home

Scuola, oggi riparte il “Mercato Contadino” dell’Orto in Condotta, il programma

24 Maggio 2021

Mercato Contadino” dell’Orto in Condotta, 10^ edizione

I bambini di cento classi delle scuole livornesi “portano sul banco” i prodotti dei loro orti scolastici

Livorno, 24 maggio 2021 – Lo scorso 11 marzo il progetto ”Orto in Condotta”, organizzato dalla condotta livornese di Slow Food con il coordinamento del CRED del Comune di Livorno, ha raggiunto un traguardo importante spegnendo le sue 10 candeline, 10 come le edizioni del suo famoso “Mercato Contadino” che neanche la pandemia è riuscito a fermare.

Lo scorso anno il progetto era infatti proseguito, con tutte le limitazioni e le difficoltà del caso, anche in didattica a distanza, e il Mercato si era svolto in modalità virtuale, tenendo unita tutta la comunità educante attorno ad un progetto così amato dalla città.

Quest’anno, nonostante il perdurare della pandemia, grazie anche alla sua natura di progetto outdoor, Orto in Condotta ha raggiunto risultati veramente insperati coinvolgendo un gran numero di insegnanti (almeno 70 hanno partecipato alla formazione) per un totale di 100 classi.

Semine, trapianti, compostaggio ma anche approfondimenti sul tema delle risorse idriche, della biodiversità e molto altro ancora. Tanto entusiasmo e tanto lavoro non poteva che essere festeggiato ed è per questo che il Mercato Contadino dell’Orto in Condotta si terrà anche quest’anno, diventando un mercato diffuso tra reale e virtuale (dove non si riuscirà a fare il mercato in presenza, si terrà comunque un “Mercato virtuale”, per presentare il lavoro svolto).

“Siamo tutti molto soddisfatti – dichiara Libera Camici, vicesindaco con delega alle attività educative – per essere riusciti a portare avanti il progetto fino in fondo, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia. Lo svolgimento del Mercato Contadino nei vari orti scolastici rappresenta il naturale coronamento del percorso e un momento di grande gioia e orgoglio per i bambini che vi hanno partecipato. Come Amministrazione comunale riteniamo importante celebrare la decima edizione di questa iniziativa che contribuisce a valorizzare tre le nuove generazioni le tematiche ambientali e una alimentazione buona e salutare”.

“Festeggiamo il decimo anno di Orto in Condotta e la decima edizione del mercato ma l’emozione è più forte della prima volta – dichiara Valentina Gucciardo di Slow Food. La scorsa estate credevamo che il progetto, a causa della pandemia, fosse arrivato al capolinea, avevamo un protocollo sul tavolo fermo da marzo ma ormai lo credevamo perduto. La volontà di proseguire da parte del Comune e la pronta risposta delle scuole ci ha caricato di nuova energia. Abbiamo fatto un passo dopo l’altro in punta di piedi rispettando i tempi e le regole delle scuole. Qualcuno ha fatto di più altri meno, ognuno ha dato quello che poteva, e alla fine abbiamo superato ogni aspettativa: il mercato diffuso tra reale e virtuale ne è la prova”.

Di seguito tutte le iniziative previste nelle scuole:

Primaria Gramsci: mercato da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, divisi per fascia, dalle 14:30 alle 16.

Infanzia Pian di Rota: martedì 25 maggio dalle ore 16.

Primaria Dal Borro: mercato nel giardino della scuola 4 giugno ore 16/18.

Primaria Razzauti: martedì 25maggio dalle 8.30 alle 12.30 bombe di semi; mercato martedì 8 giugno dalle ore 9 alle 13 classi seconde e terze; mercoledì 9 dalle 9 alle 13 classi quarte e quinte.

Primaria De Amicis: lunedì 7 fine mattina: visita dell’orto da parte dei genitori della 2^A, raccolta insalata e consegna raccolto – l’attività si ripete mercoledì 9 con la classe 2^ B

Primaria Campana: dal 1° al 10 giugno, attività varie e piantumazione – 26 maggio ore 9 in serra la 1^ B e 31 maggio la 1^ A.

Infanzia Benetti: giovedì 10 giugno dalle 14.15 alle 15 ingresso genitori per un saluto di fine percorso e mostra del piccolo orto con raccolta di insalata, ravanelli e mazzetti odorosi.

Infanzia Palazzina: mercato data da comunicare e documentazione fotografica.

Infanzia Tartaruga: “mercato virtuale”.

Secondaria Mazzini: “mercato virtuale”.

Infanzia Barriera Margherita: “mercato virtuale” e merenda con i genitori, limonata con i limoni dell’orto. Data da comunicare, sicuramente dopo fine primaria.

Primaria Natali: 2^ A lunedì 24 maggio ore 10.30 parliamo di fiori e posizioniamo le casette per gli insetti, saluto in serra il 3 giugno alle ore 16.45; 3^ A saluto in serra lunedì 7 giugno alle ore 16.45; 3^ B posizionamento casette per insetti e copertura del suolo per il prossimo anno 27 maggio ore 8.30.

Secondaria Micali: passeggiata in villa Fabbricotti e visita alla serra, giovedì 10 giugno mattina, 3 classi a turno.

Lambruschini: mercato, data ancora da definire.

Secondaria Mazzini/Villa Corridi: “mercato virtuale”.

