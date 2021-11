Scuola: Open Day alle G. Mazzini, la scuola di primo grado si presenta

Livorno 28 novembre 2021

OPEN DAY SEDE CENTRALE

Gli open days si svolgeranno in presenza per un numero contingentato di genitori ed alunni e verranno trasmessi in diretta per chi non potrà essere presente all’evento.

I primi due appuntamenti saranno il 29 e il 30 novembre 2021 in entrambi i giorni dalle ore 17.30 alle ore 19. Avendo raggiunto il numero massimo concesso di partecipanti in presenza le liste di prenotazione sono state chiuse;

Sono disponibili in fondo a questa pagina i link alle dirette streaming sul canale YouTube della Scuola Mazzini.

Non perdete l’occasione di partecipare a questi incontri virtuali! Le dirette infatti saranno l’occasione di conoscere i diversi aspetti della nostra Scuola: i nostri plessi, i numerosi progetti, gli stages linguistici, le attività dell’indirizzo musicale e molto altro ancora!

– OPEN DAY 29 NOVEMBRE: qui il link alla diretta

– OPEN DAY 30 NOVEMBRE: qui il link alla diretta

Ognuna delle due dirette sarà preceduta da “Quelli che aspettano… gli Open Days!”, due divertenti ed interessanti momenti per conoscere più da vicino le nostre iniziative didattiche! La trasmissione inizierà alle ore 17.00 del 29 e del 30 novembre, culminando nella diretta dalla sede di via Tozzetti.

Per permettere la massima partecipazione è concesso l’accesso di un solo genitore e un alunno (non entrambi i genitori).

E’ concessa una unica partecipazione e nei giorni del 29 e 30 novembre.

Si ricorda che per l’accesso alla struttura scolastica è indispensabile il Green Pass.

OPEN DAY INDIRIZZO MUSICALE

Gli genitori e i tutori interessati all’iscrizione all’indirizzo musicale avranno la possibilità di partecipare agli open days dedicati all’indirizzo musicale.

Gli eventi si terranno il 6 e 7 dicembre 2021 nella sede di via Don Bosco 7. Saranno organizzati tre turni di accesso alla struttura negli orari indicati (durata dell’incontro: circa 30 minuti), a ciascuno dei quali è consentito l’accesso ad un numero massimo di 10 adulti e 10 alunni.

ATTENZIONE! Questi open days sono prioritariamente rivolti agli alunni che si iscriveranno nei plessi di via Tozzetti e di Coteto, dal momento che solo in tali sedi sono attive le lezioni dell’indirizzo musicale.

– Open day indirizzo musicale 6 dicembre 2021, ore 17.00-17.45-18.30: prenotazion e genitore e alunno all’evento (le prenotazioni saranno attive dal giorno 26 novembre).

– Open day indirizzo musicale 7 dicembre 2021, ore 17.00-17.45-18.30: prenotazion e genitore e alunno all’evento (le prenotazioni saranno attive dal giorno 26 novembre).

Raggiunto il numero massimo concesso di partecipanti in presenza le liste di prenotazione saranno chiuse. Si ricorda che per l’accesso alla struttura scolastica è indispensabile il Green Pass.