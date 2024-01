Home

Scuola Pazzini, consegnati i materiali per il rifacimento del tetto

4 Gennaio 2024

Scuola Pazzini, consegnati i materiali per il rifacimento del tetto

Livorno, 4 gennaio 2024 – Scuola Pazzini, consegnati i materiali per il rifacimento del tetto

Con la consegna dei materiali per l’intervento sul tetto della scuola secondaria di primo grado “Pazzini” di via San Gaetano avvenuta nella mattina di oggi, a breve potrà avere inizio il rifacimento della copertura.

Sull’edificio è in corso un’opera di ristrutturazione, parte della quale realizzata già prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023-2024.

Oltre alla copertura del tetto, resta da completare; l’intervento sull’impianto elettrico con l’installazione di nuovi quadri elettrici, e da tinteggiare le facciate che sono state già rasate.

Prima del suono della prima campanella, a settembre scorso, invece, si era conclusa la fase di rimozione dell’amianto presente sulla copertura; erano stati risanati gli elementi della facciata in cemento armato così come erano state sistemate le stesse facciate. Sempre nella prima fase dell’intervento, inoltre, erano stati realizzati i lavori di rifacimento dei solai in due aule.

Il programma degli interventi proseguirà in futuro con: il rifacimento dei bagni, i lavori di adeguamento igienico sanitari e le modifiche all’impianto elettrico per la realizzazione dell’aula informatica.

“Questa Amministrazione – ha sottolineato la vicesindaca Libera Camici – ha investito e sta investendo molto sul fronte dell’edilizia scolastica. La scuola volano in via Fratelli Gigli, il nuovo polo scolastico Frangilli in Corea, le operazioni legate al nido Pirandello e alle scuole La Marmora e Micheli con la realizzazione di un vero e proprio villaggio scolastico lungo le mura lorenesi ne rappresentano una prova concreta. Abbiamo intrapreso questo percorso perché riteniamo che intervenire su questo fronte significa compiere una scelta ben precisa sul futuro delle giovani generazioni e di conseguenza su quello della città”.

Scuola Pazzini, consegnati i materiali per il rifacimento del tetto

