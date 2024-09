Home

16 Settembre 2024

Livorno 16 settembre 2024 – Scuola Pazzini, Libera Camici: lavori per 650mila euro e abbattimento barriere architettoniche lungo i marciapiedi

Con l’occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, questa mattina Sindaco e Vicesindaco si sono recati in via San Gaetano alla scuola secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini) dove sono quasi giunti al termine i lavori di ristrutturazione edilizia.

I lavori non hanno riguardato solo la ristrutturazione della scuola ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi che portano alla scuola. Questi lavori molto attesi hanno finalmente permesso la fruibilità del marciapiede a persone con ridotta mobilità motoria o su carrozzina togliendo decine di metri di buche e dossi formati negli anni a causa delle radici degli alberi. La riqualificazione del tratto pedonale è andata oltre, infatti finalmente le 4/5 interruzioni del marciapiede dovute ai passi carrabili sono state eliminate.

Al posto degli scalini ora ci sono degli scivoli. Davanti all’ingresso della scuola è stato ampliato il marciapiede per consentire la sosta in sicurezza ai bambini in attesa dell’apertura dei cancelli delle Pazzini.

I due passaggi pedonali rialzati nei pressi della scuola, una parte finale di marciapiede sul lato opposto saranno terminati nei prossimi giorni così come la sistemazione dell’attraversamento pedonale di via Manasse angolo via San Gaetano. Ora il paradosso del passaggio pedonale con uno scivolo da un lato e lo scalino dall’altro sarà finalmente risorto.

Si tratta dunque di un necessario abbattimento di barriere architettoniche che impedivano la fruibilità del marciapiede e costringevano mamme col passeggino, anziani e persone su sedia a rotelle a camminare in strada

Scuola Secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini), i lavori in dettaglio

Il progetto, incluso nei piani regionali triennali di edilizia scolastica 2015/2017, prevedeva in primo luogo; il rifacimento completo della copertura con la rimozione delle lastre in materiali contenenti amianto; la loro sostituzione con copertura di tipo metallica dotata di isolamento termico e di linea vita; il rifacimento completo delle facciate con risanamento degli elementi in cemento armato.

All’interno, è stato installato un nuovo impianto elettrico; di trasmissione dati e di segnalazione e allarme incendi e sono stati realizzati i solai di calpestio di due aule.

Sono poi stati oggetto di un successivo finanziamento i lavori che hanno consentito, attraverso l’adeguamento dei locali dell’ex alloggio del custode, di poter ricavare spazi utili e i servizi igienici aggiuntivi per l’incremento della capienza, ricongiungendo tutte le classi in via San Gaetano. Si è inoltre adeguato un locale al piano terra mediante l’ampliamento del vano finestra al fine di poter essere destinato ad aula.

A supporto dell’investimento PNRR fatto dall’Istituto Comprensivo, si è realizzato il nuovo laboratorio di informatica, dotato di grate e serramenti antieffrazioni.

Infine, sono stati tinteggiati tutti gli ambienti scolastici.

Gli ultimi lavori di rifinitura, che riguardano la sostituzione dei marmi di facciata e il ripristino dei marciapiedi esterni e la sostituzione di alcuni serramenti; saranno completati nel corso del mese corrente senza interferire con le attività didattiche.

Il costo complessivo di tutti gli interventi è di € 653956,43.

