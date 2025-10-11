Home

11 Ottobre 2025

Livorno 11 ottobre 2025 Scuola, pendolari Elba: ripristinata agevolazione Blu Navy per l’imbarco delle auto. Virgili: “Risultato frutto delle richieste Flc-Cgil”

Sono state finalmente ripristinate le agevolazioni della compagnia Blu Navy per l’imbarco delle auto del personale scolastico pendolare che deve lavorare all’Isola d’Elba. La tariffa in questione tornerà ad essere equiparata a quella applicata in favore dei residenti elbani.

Grazie al lavoro svolto dalla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Cristina Grieco, frutto anche delle ripetute richieste avanzate in tutti questi mesi dalla Flc Cgil, l’Ufficio scolastico regionale ha finalmente firmato la convenzione nei giorni scorsi.

L’agevolazione era stata cancellata circa un anno fa. Il fatto che il personale scolastico pendolare dovesse pagare un costo aggiuntivo per poter svolgere il proprio lavoro costituiva una vera e propria ingiustizia. L’obiettivo adesso è ottenere anche il ripristino delle agevolazioni della compagnia Toremar.

Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil Livorno)