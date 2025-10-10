Home

10 Ottobre 2025

San Vincenzo (Livorno9 10 ottobre 2025 Scuola primaria ‘Rodari’, verso la conclusione la prima parte dei lavori alla copertura

La prima parte dell’intervento per la realizzazione della nuova copertura della scuola Rodari sta per concludersi. A partire dalla prossima settimana, infatti, si procederà con una breve sospensione in modo tale da consentire alla ditta di allestire il cantiere sulla seconda parte del tetto, garantendo la continuità dell’attività didattica e il minor disagio ai bambini. In seguito alle infiltrazioni dei giorni scorsi, causate dalle violente piogge, la ditta ha eseguito un intervento straordinario di rifacimento parziale della guaina nei punti di maggiore criticità, opera che consentirà di arginare eventuali altre infiltrazioni che potrebbero verificarsi in futuro, almeno fino alla chiusura completa del nuovo tetto.

Una volta terminata la copertura, le falde permetteranno alle acque meteoriche di scolare direttamente sull’esterno, eliminando definitivamente il problema. La seconda parte del tetto, stando al cronoprogramma, sarà terminata nella seconda metà del mese di novembre. Per consentire il fissaggio delle nuove gronde di copertura nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni minimi interventi da terra, le aree di cantiere saranno mobili e interesseranno solo piccole porzioni di cortile. In questa fase si procederà con lievi spostamenti delle aule per garantire una maggiore efficienza delle attività scolastiche e la sicurezza dei bambini.