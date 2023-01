Home

Scuola, Scarpellini e Caruso incontrano una delegazione del collettivo Scuola di Carta

21 Gennaio 2023

Scuola, Scarpellini e Caruso incontrano una delegazione del collettivo Scuola di Carta

Livorno 21 gennaio 2023

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ha ricevuto, a palazzo Granducale, insieme al vicepresidente Caruso, una delegazione di studenti del collettivo Scuola di Carta.

All’incontro hanno partecipato i responsabili del Servizio Reti scolastiche, Anna Roselli, e del Servizio Investimenti e Pnrr, Simone Lubrano ed è stato presente il consigliere di minoranza Pietro Panciatici.

I ragazzi hanno illustrato le varie problematiche delle scuole superiori del territorio.

“E’ stato un lungo incontro, estremamente proficuo – ha dichiarato la presidente Scarpellini al termine della riunione –

Gli studenti e le studentesse hanno parlato delle criticità che affliggono le scuole, con tutte le sfumature della radicalità fortunatamente propria dei ragazzi, unite però a una fondamentale consapevolezza rispetto a molti temi.

Ci siamo dati appuntamento per un nuovo incontro di restituzione dei problemi trattati, per dare continuità di informazione e favorire soluzioni.

L’ascolto dei ragazzi ha evidenziato la necessità di una ancor maggiore collaborazione tra tutte le componenti del mondo scuola, per trovare soluzioni percorribili e soddisfacenti, sia quando si parla di immobili, sia sull’altrettanto importante tema dei percorsi di studio”.

I ragazzi si sono soffermati su questioni cruciali come la sicurezza e la manutenzione degli edifici e delle aule, ricordando problemi ricorrenti come quello delle infiltrazioni di acqua piovana, e hanno fatto un elenco puntuale anche di criticità “minori” ma che comportano disagi e disservizi.

“Paradossalmente ha aggiunto Scarpellini – per una buona parte dei problemi più grandi la Provincia potrà intervenire con maggiore certezza, rispetto agli anni passati, grazie ai progetti finanziati dal Pnrr, per i quali, escluso l’Elba, ci sono in ballo oltre 15 milioni di euro.

Le regole europee impongono scadenze ferree e gli uffici sono al lavoro per rispettare tutte le tempistiche.

Alcune gare sono già state fatte, altre partiranno a breve, con la consapevolezza che dovremo consegnare tutti i lavori entro settembre.

Per le questioni che attengono la manutenzione ordinaria e/o problemi in cui le competenze tra istituzione e scuole spesso si intrecciano, è necessario migliorare le forme di collaborazione già in atto con istituti scolastici a cui sono delegati fondi della provincia, in modo da ottimizzare la circolarità delle informazioni sulle criticità che si creano e l’efficacia degli interventi.

In questo senso la Provincia continuerà a garantire la massima disponibilità al confronto con i dirigenti scolastici, i docenti e i ragazzi che hanno dimostrato grande maturità nel porre i problemi e capacità di visione propositiva sul futuro delle proprie scuole”.

