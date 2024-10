Home

Scuola, sciopero nazionale giovedì 31 ottobre

29 Ottobre 2024

Per l’intera giornata del 31 ottobre 2024 è previsto uno sciopero generale di tutti i lavoratori del pubblico impiego e della scuola, proclamato USB Pl. con adesione di FISI e CUB SUR, da CIB UNICOAS. con adesione di UNICOBAS Scuola e Università, uno sciopero di tutto il personale del Comparto e Ricerca – Settore Scuola, proclamato FLC CGIL e uno sciopero regionale del Compano Istruzione e Ricerca – Settore Scuola proclamato Cobas Scuola Sicilia.

In data 31 ottobre il servizio scolastico non è assicurato così come tutti gli altri servizi pubblici