Scuola, sostegno e assistenza, Frassinetti (FdI): “La proposta di legge esiste, la problematica è attenzionata dal Ministero”

20 Novembre 2023

Livorno 20 novembre 2023 – Scuola, sostegno e assistenza, Frassinetti (FdI): “La proposta di legge esiste, la problematica è attenzionata dal Ministero”

La carenza di ore di sostegno e assistenza a persone con disabilità a scuola è un problema sentito e che grava sui genitori degli alunni con disabilità. Quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 in pratica spesso non funziona:

I comuni e le regioni infatti continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il servizio dall’inizio dell’anno

scolastico. Sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul

processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice

per rivendicare il diritto dei loro figli.

Sul tema, in occasione di un convegno a Livorno su “Istruzione, cultura e Formazione” il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Onorevole Paola Frassinetti (FdI) risponde:

“Alla luce di tali considerazioni, Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge nella scorsa legislatura e la senatrice Ella Bucalo l’ha ripresentata in questa legislatura. Si tratta della legge legge su assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono proprio quelle persone preposte a dare quell’assistenza importantissima a fianco degli insegnanti di sostegno agli studenti con disabilità nelle scuole.

Questi assistenti adesso fanno capo ai Comuni, molte volte c’è disorganizzazione o mancano le ore, noi ci auguriamo che vengano inseriti in un altro contesto e quindi possano essere pienamente operativi.

La proposta di legge esiste, la problematica è attenzionata dal Ministero”

La proposta di legge in questione è l’Atto del Senato n. 236 della XIX Legislatura e riguarda:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico come; figura fondamentale per garantire l’effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità e; Dare quindi certezza alle famiglie, che non saranno più costrette a ricorrere al giudice per far valere un diritto fondamentale dei loro figli. Attualmente la proposta di legge è in commissione, per consultare l’Iter della proposta di legge (clicca qui)

