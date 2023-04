Home

Cronaca

Ambiente

Scuola surf e ambiente, Sons of the Ocean incontra gli studenti dell’Iti

Ambiente

15 Aprile 2023

Scuola surf e ambiente, Sons of the Ocean incontra gli studenti dell’Iti

Livorno 15 aprile 2023 – Scuola surf e ambiente, Sons of the Ocean incontra gli studenti dell’Iti

Sons of the Ocean incontra 4 classi dell’istituto ITI di Livorno, circa 120 ragazzi di terza superiore, è stato l’inizio del nuovo progetto che ci porterà il 28 aprile a fare un clean up e categorizzazione dei rifiuti … un modo simpatico di fare del bene alla nostra città ed in più i ragazzi toccano con mano il problema dell’inquinamento. Il 20 saremo all’istituto Cecioni con altre 4 classi.

L’amore per il mare e per il surf ci ha fatto da introduzione e collegamento per trattare l’argomento fondamentale: il rispetto per il nostro pianeta.

I ragazzi seppur timidi inizialmente hanno dimostrato molta curiosità, sia per lo sport che pratichiamo che per le pratiche alternative per diminuire i rifiuti.

Come ha espresso una studentessa durante il nostro incontro “Sappiamo che esiste questo enorme problema e che la crisi climatica è in stadio avanzato, quasi del non ritorno, ci sono tantissime realtà che creano terrorismo psicologico, e ci trasmettono ansia e tristezza. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia speranza. che non faccia vedere solo il problema ma che ci dia spunti per trovare la soluzione!”

sons of the ocean nasce per questo. Non pretendiamo di essere la soluzione ma ci impegneremo con tutte le forze per essere almeno quello spunto!

“Sono stati trattati temi importanti, come la fondamentale collaborazione con i ricercatori dell’università di Pisa con l’operato della nostra associazione” spiega il presidente Matteo Nani “La nostra città ha bisogno dei ragazzi, la loro energia, le loro idee fresche saranno la via per la soluzione del problema”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin