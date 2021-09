Home

Scuola, torna "l'incubo" quarantena, 1200 alunni a casa in Toscana

24 Settembre 2021

Scuola, torna “l’incubo” quarantena, 1200 alunni a casa in Toscana

Livorno 24 settembre 2021

La scuola è iniziata da poco e già si vedono i primi risultati.

“L’incubo” del covid e delle quarantene è già realtà e torna la dad per centinaia di famiglie

In Toscana Infezione in corso per più di 1.200 alunni. Casi di contagio anche fra il personale docente e Ata.

Nonostante la campagna vaccinale anti-Covid, nel periodo compreso fra il 6 e il 19 Settembre, in pratica i giorni di avvio delle lezioni, i bambini e ragazzi in età scolare positivi al SarsCov2 erano in Toscana già 1.196, così distribuiti nelle province:

Firenze 383, Prato 122, Pistoia 105, Siena 116, Livorno 79, Pisa 97, Lucca 98, Arezzo 72, Grosseto 58 e Massa 47.

Nello stesso periodo anche all’interno del personale docente sono risultate contagiate 10 persone, 9 donne e 1 uomo, rendendo necessaria la quarantena per 292 contatti stretti, fra cui gli alunni

