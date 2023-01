Home

Politica

Scuola, Trotta: domani PaP in piazza col coordinamento studentesco Scuola di Carta”

Politica

19 Gennaio 2023

Scuola, Trotta: domani PaP in piazza col coordinamento studentesco Scuola di Carta”

Livorno 19 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio Potere al Popolo Livorno sarà in piazza insieme agli studenti ed alle studentesse del Coordinamento studentesco “Scuola di Carta” per ribadire che vogliamo una scuola pubblica, sicura, aperta e accessibile per tutti e tutte.

Aurora Trotta, Consigliera comunale Potere al popolo: “Negli ultimi cinque anni ogni partito ha avuto l’occasione di manifestare il proprio Ministro in materia di Istruzione. Nessuno e nessuna di costoro ha risolto i problemi strutturali della scuola pubblica italiana, dal precariato all’edilizia scolastica. Anzi, a detta di insegnanti e studenti c’è stato un peggioramento della situazione”

La campagna de La scuola di carta mostra infatti come in alcune scuole il riscaldamento non funzioni, e che tetti bucati, muffe, finestre rotte, calcinacci che vengono giù, siano all’ordine del giorno, come anche il rischio di incidenti gravi.”

Sempre Trotta: “la pandemia aveva messo in luce la carenza di spazi adeguati e il problema di classi troppo affollate. Sono passati quasi tre anni, e su questo piano non è stato fatto nulla.

Nessun piano per reperire nuove aule e indicare finalmente un numero minimo di metri quadri per alunno. Nessuna messa in sicurezza. Nessun intervento sul ricambio meccanico di aria nelle classi.

In questi giorni di gelo la scelta è tra il sentire freddo e l’avere livelli di anidride carbonica altissimi. Gli oltre 20 miliardi del superbonus avrebbero potuto essere utilizzati in primo luogo sugli edifici pubblici e in particolare le suole, e invece; senza tetto di reddito, sono finiti spesso in mano ai più ricchi”.

“Ora il Governo Meloni avrà a disposizione 8 miliardi di fondi europei residui da destinare ai giovani entro il 2023, potrebbero essere utilizzati per progetti scolastici. Ma il Governo ha dichiarato di volerli dare alle imprese; i soliti sgravi fiscali che da decenni sono l’unica ricetta perdente (per noi, non certo per gli imprenditori) per “favorire l’occupazione”.

Fondi a cui si aggiungeranno i milioni del Pnrr, che sulla scuola prevede 3 azioni, ma che rischiano di non venire spesi perché Provincia e Provveditorato sono cronicamente sottorganico a causa di 15 anni di austerità, e mancano di personale qualificato anche solo per spendere soldi.”

Noi di Potere al Popolo! Chiediamo un milione di assunzioni nel pubblico per sopperire a queste mancanze e un investimento urgente nell’edilizia scolastica. Provincia e Provveditorato devono inoltre attivarsi subito, per quanto di loro competenza, per trovare spazi sicuri viste le mancanze che gli studenti e le studentesse livornesi denunciano ormai da mesi.

Potere al Popolo! Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin