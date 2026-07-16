Home

Cronaca

Scuole, estate di cantieri a Livorno: lavori per 3,8 milioni di euro

Cronaca

16 Luglio 2026

Scuole, estate di cantieri a Livorno: lavori per 3,8 milioni di euro

Livorno 16 luglio 2026

Nei video a corredo dell’articolo le schede degli interventi in tutte le scuole interessate e le parole della vicesindaca Libera Camici

Estate significa vacanze per gli studenti, ma anche il periodo più intenso per i lavori di edilizia scolastica. A fare il punto sugli interventi in corso è stata la vicesindaca Libera Camici, illustrando il piano predisposto dal Comune per migliorare sicurezza, efficienza energetica e manutenzione degli edifici scolastici cittadini.

«Il periodo estivo è sostanzialmente il momento più complesso e intenso – ha spiegato Camici – perché è quello nel quale si concentrano gli interventi di edilizia scolastica, così da arrivare alla riapertura di settembre con strutture più sicure e funzionali».

Gli interventi previsti si sviluppano su tre principali filoni.

Il primo riguarda la manutenzione straordinaria, con opere che interesseranno numerosi edifici scolastici.

«Parliamo del rifacimento delle facciate, della sistemazione delle coperture, ma anche di interventi interni come il rifacimento dei blocchi igienici in diverse scuole», ha spiegato la vicesindaca.

Un secondo capitolo è dedicato all’efficientamento energetico, considerato uno degli investimenti più significativi dell’estate.

Saranno infatti interessati il nido Santelli, la scuola dell’infanzia Tartaruga e la scuola primaria Puccini, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

«Si tratta di un intervento complesso – ha sottolineato Camici – che ha reso necessario, in vista della ripartenza di settembre, anche la delocalizzazione della scuola primaria Puccini. Al termine dei lavori avremo però edifici pienamente adeguati anche ai cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo».

Particolare attenzione è riservata anche alla sicurezza degli edifici.

«Ci sono poi interventi meno visibili ma assolutamente fondamentali, come quelli relativi agli adeguamenti antincendio che interesseranno diversi plessi scolastici e le rispettive palestre».

Nel complesso, gli investimenti previsti per l’estate raggiungono circa 3 milioni e 800 mila euro, ai quali si aggiungono gli interventi di manutenzione ordinaria.

Infine, il Comune guarda anche agli effetti delle temperature sempre più elevate.

Tra le opere programmate figurano infatti anche interventi destinati a creare nuove zone d’ombra nei servizi educativi comunali, con l’obiettivo di ridurre il disagio provocato dal caldo durante i mesi estivi.

Un piano articolato che punta a consegnare alla città scuole più sicure, moderne ed efficienti, intervenendo sia sugli aspetti strutturali sia sulla qualità degli ambienti destinati ad accogliere studenti e personale scolastico.