15 Dicembre 2025

Scuole Piombino, il consigliere provinciale Perini: “servono risposte e interventi concreti”

Piombino (Livorno) 15 dicembre 2025 Scuole Piombino, il consigliere provinciale Perini: “servono risposte e interventi concreti”

«La situazione delle scuole superiori di Piombino, così come emersa anche dalle recenti notizie di stampa, è preoccupante e non più rinviabile. Parliamo di servizi igienici inutilizzabili, infiltrazioni, guasti impiantistici e locali fuori uso: criticità che incidono direttamente sulla sicurezza, sulla salute e sulla qualità della vita scolastica di studenti e personale».

Lo dichiara Alessandro Perini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Livorno, che ha presentato un’interrogazione formale al Presidente della Provincia per fare piena chiarezza sulla situazione degli istituti superiori del territorio di Piombino, in particolare dell’ISIS Einaudi, dell’ISIS Volta e degli altri plessi scolastici.

«Con l’interrogazione – spiega Perini – chiediamo un quadro aggiornato, plesso per plesso, delle criticità esistenti, degli interventi programmati o già finanziati e dei tempi certi per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza. Le scuole non possono essere gestite solo in emergenza: serve una manutenzione seria e continuativa».

Sul tema Perini sottolinea anche il confronto avvenuto con Elvis Cosimi, presidente di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Fratelli d’Italia.

«Insieme al Consigliere Perini e ai militanti di Azione Studentesca – dichiara Cosimi – abbiamo deciso che il movimento studentesco svolgerà un ruolo attivo di verifica sul territorio, monitorando se gli impegni che il Presidente della Provincia Scarpellini assumerà saranno effettivamente rispettati. È un segnale concreto di partecipazione e responsabilità».

«Fratelli d’Italia – conclude Perini – crede fortemente nel ruolo attivo dei giovani e nella necessità di un contatto costante tra la politica e chi vive ogni giorno la scuola. Occuparsi di edilizia scolastica significa occuparsi del futuro dei ragazzi, e per questo il contributo dei movimenti studenteschi è fondamentale: non come spettatori, ma come interlocutori attenti e consapevoli».

