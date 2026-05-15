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Aree pubbliche

Scuole, Salvetti rivendica gli investimenti: “Un ritmo che non si vedeva da 20 anni”

Aree pubbliche

15 Maggio 2026

Scuole, Salvetti rivendica gli investimenti: “Un ritmo che non si vedeva da 20 anni”

Livorno 15 maggio 2026 Scuole, Salvetti rivendica gli investimenti: “Un ritmo che non si vedeva da 20 anni”

Bilancio positivo per gli investimenti nel settore scolastico a Livorno. Il sindaco Luca Salvetti ha tracciato il punto sugli interventi realizzati dall’amministrazione comunale negli ultimi sei anni, parlando di una città “tornata virtuosa” sul fronte dell’edilizia educativa grazie a un piano di investimenti che, dal 2020 al 2026, ha superato i 31 milioni di euro.

«In sei anni – ha dichiarato Salvetti – con interventi di costruzione di scuole o di completa ristrutturazione di edifici scolastici storici consentiamo a migliaia tra bambini e bambine livornesi di avere luoghi nuovi o rinnovati dove portare avanti il proprio percorso educativo da zero a 13 anni».

Il sindaco ha ripercorso le principali opere avviate e concluse dall’amministrazione a partire dal 2019. Tra queste figurano la realizzazione e l’apertura delle scuole Coltellini, la costruzione della scuola Volano – già attiva e attualmente in fase di ampliamento – oltre al progetto del nuovo nido Pirandello. Parallelamente sono stati avviati gli interventi di completa ricostruzione delle scuole Micheli, mentre altri edifici scolastici cittadini sono stati oggetto di riqualificazione.

«La nostra amministrazione dal 2019 ha lavorato su diversi progetti – ha spiegato il sindaco – e ad oggi ha costruito e aperto le Scuole Coltellini, ha costruito, aperto e ora sta raddoppiando la Scuola Volano, ha progettato e sta tirando su il nuovo nido Pirandello, ha svuotato e sta completamente ricostruendo le scuole Micheli, ha riqualificato le scuole Munari, Pazzini, Mondolfi, Gamerra».

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, il piano di investimenti ha riguardato non soltanto nuove costruzioni, ma anche opere di efficientamento energetico, adeguamento alle normative di sicurezza e rigenerazione degli edifici esistenti.

«Tra realizzazione di nuove scuole, ristrutturazione, efficientamento energetico, rigenerazione e adeguamento alle normative sulla sicurezza abbiamo investito oltre 31 milioni di euro – ha concluso Salvetti –. Un ritmo che sul fronte delle strutture scolastiche di competenza comunale non si vedeva da almeno 20 anni».

L’amministrazione rivendica così un’importante stagione di interventi nel settore educativo, puntando sul rinnovamento degli spazi scolastici come elemento centrale per la crescita della città e delle nuove generazioni.