“Se a Natale vuoi”, gli eventi natalizi del Comune di Collesalvetti

21 Dicembre 2022

Collesalvetti (Livorno) 21 dicembre 2022

Sarà un Natale con i fiocchi quello organizzato dal Comune di Collesalvetti che, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di coinvolgere grandi e piccini attraverso quel linguaggio universale che è la musica.

“Se a Natale vuoi…” si aprirà alle ore 17.00 di giovedì 22 dicembre, in piazza della Repubblica a Collesalvetti con “The Joyful Gospel Ensemble”: vent’anni di musica gospel e spiritual unita a grandi successi internazionali riproposti attraverso lo stile musicale inconfondibile di questo coro diretto da Riccardo Pagni e conosciuto anche oltre i confini della Toscana.

Sempre in piazza della Repubblica, giovedì 29 dicembre, alle 17.30, largo agli “Abbadream” e al loro Abba tribute: un viaggio tra canzoni, coreografie, costumi, luci e colori del famosissimo gruppo musicale pop svedese. Insomma, un vero e proprio show rievocativo dove il pubblico sarà chiamato a ballare e a scandire il tempo di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica tra gli anni settanta e ottanta.

Infine, domenica 1 gennaio, alle ore 18.00, sarà il Salone della Parrocchia S.Jacopo di Vicarello ad ospitare il concerto di capodanno. Con “Musiche dalle Nazioni”, il fisarmonicista Massimo Signorini e il saxofonista Dimitri Grechi Espinoza accompagneranno il pubblico alla scoperta delle scritture compositive appartenenti a nazioni come la Grecia, l’Armenia, l’Argentina, la Francia, la Spagna e l’Italia. Un omaggio alla diversità delle culture ma soprattutto alla musica, unica chiave per far emergere le proprie radici.

“Tre eventi di rilievo, tutti ad ingresso libero – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Adriana Ciurli – con cui vogliamo augurare alla cittadinanza di ritrovare quella serenità di cui la nostra società ha bisogno. Momenti di aggregazione come questo, non sono solo opportunità di divertimento ma, anche, occasioni di scambio e di crescita”.

