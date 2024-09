Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Se non vedi a Livorno il loges ti fa sbattere alle colonne, il viaggio di Manuele in via Grande”

Aree pubbliche

3 Settembre 2024

“Se non vedi a Livorno il loges ti fa sbattere alle colonne, il viaggio di Manuele in via Grande”

Livorno 3 settembre 2024 – Se non vedi a Livorno il loges ti fa sbattere alle colonne, il viaggio di Manuele in via Grande

Il video di denuncia girato da Antonio Morozzi e diffuso sui social, dove possono notare le difficoltà che affronta Manuel (un non vedente) seguendo il loges (percorso apposito per non vedenti). Nel video di denuncia Antonio Morozzi mette in evidenza le difficoltà dei nuovi loges recentemente installati per abbatere le barriere architettoniche

Nel video si può notare come il bastone di Manuele (il non vedente che nel video racconta le sue difficoltà) invece di scorrere lungo le canaline del loges mentre cammina, si blocchi più volte. Questa cosa che sembra insignificante è però un grosso problema per la stabilità della persona non vedente. Se non ve ne rendete conto, provate a fare il percorso con un bastone e ad occhi chiusi poi vedete se non rischiate seriamente di perdere l’equilibrio e cadere.

Altra difficoltà incontrata alla fine del loges nella via dei negozi, è quella che il loges fa una “T”, ti porta a destra o a sinistra. Seguendo sempre il percorso per le persone non vedente queste se svoltano a sinistra si ritrovano ad andare a sbattere contro il muro di un negozio. Se invece svoltano a destra la situazione si fa più surreale. Il percorso termina ad una colonna che sorregge i portici di via Grande.

Se però prestiamo però attenzione al video, come si può vedere nello screen shot di seguito riportato la situazione sembra rasentare veramente l’assurso.

Alla fine del percorso loges ci sono due mattonelle che dovrebbero fornire al non vedente indicazioni che legge tramite il bastone. Una di queste la metà è tagliata perchè sopra c’è un tombino così come l’ultima mattonella del percorso lungo la quale il bastone dovrebbe scorrere. Anche qui il bastone scorre, mentre il non vedente cammina e poi si pianta nel tombino. Se Manuele decidesse di spostarsi a destra si troverebbe a passare tra una colonna ed un cestino. A sinistra invece le indicazioni terminano e se volesse attraversare sul vicino passaggio pedonale sarebbe costretto a fare l’indovino o a perdere minuti preziosi della sua vita a sbattere in terra il bastone a destra e sinistra, avanti e indietro fino a quando non trova lo scivolo. E una volta trovato chi dice a Manuele che lì sotto lo scivolo c’è il passaggio pedonale?

Ecco guardate la situazione nel video che sta facendo discutere sui socia clicca sul link

Se non vedi a Livorno il loges ti fa sbattere alle colonne, il viaggio di Manuele in via Grande