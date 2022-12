Sea Eye 4, Senatore Potenti (Lega): “in arrivo decreto, non più spazio a sbarchi incontrollati”

Home

20 Dicembre 2022

Livorno 20 dicembre 2022

Sea Eye 4, Potenti (Lega): in arrivo decreto, non più spazio a sbarchi incontrollati

“Apprendiamo dai giornali che venerdì dovrebbe arrivare al porto di Livorno la Sea Eye 4, con centinaia di persone a bordo. Con il nuovo decreto, che il governo sta confezionando in questi giorni, non ci sarà più spazio per gli sbarchi incontrollati e sarà posto un freno alla deriva cui abbiamo assistito in questi anni a causa della sinistra che ha smontato i decreti Sicurezza di Salvini.

E’ infatti in arrivo un provvedimento per fare in modo che sia il Paese di bandiera della nave a farsi carico dei migranti soccorsi, ripristinando multe, fermi e la confisca per chi non rispetta il codice di condotta. In altre parole, le Ong dovranno rispettare le regole, evitando un comportamento che mette a rischio non solo la sicurezza nel nostro Paese ma migliaia di vite umane”.

Così in una nota il senatore livornese della Lega Manfredi Potenti.