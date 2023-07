Home

Seconda decade di luglio i tre segni più fortunati, scopri quali sono

7 Luglio 2023

Luglio 2023 – Seconda decade di luglio i tre segni più fortunati, scopri quali sono

L’estate è in pieno svolgimento e l’astrologia ci regala una seconda decade di luglio ricca di opportunità, sorprese e novità per alcuni segni zodiacali. Scopriamo quali sono i tre segni più fortunati del mese e cosa li aspetta in amore, lavoro e salute.

Leone

Il Leone è il segno protagonista del mese, poiché il Sole entra nel suo segno il 23 luglio, portando energia, vitalità e creatività.

Il Leone si sentirà al centro dell’attenzione e potrà esprimere la sua personalità autentica e carismatica.

In amore, il Leone sarà magnetico e affascinante, attirando l’interesse di molte persone. Se è single, potrebbe incontrare qualcuno di speciale che lo farà sentire speciale.

Se è in coppia, potrà vivere momenti romantici e appassionati con il partner. Nel lavoro, il Leone avrà successo e riconoscimento, grazie alla sua capacità di organizzare, dirigere e innovare.

Potrebbe anche ricevere una promozione o un aumento di stipendio. In salute, il Leone godrà di un ottimo benessere fisico e mentale, sentendosi in forma e ottimista.

Acquario

L’Acquario è il segno che beneficia maggiormente della presenza di Saturno nel suo segno, che gli conferisce stabilità, concretezza e responsabilità.

L’Acquario sarà in grado di realizzare i suoi progetti a lungo termine, grazie alla sua determinazione e pazienza.

In amore, l’Acquario sarà fedele e leale al partner, dimostrandogli il suo affetto e la sua complicità. Se è single, potrebbe trovare l’anima gemella in una persona matura e affidabile, che condivide i suoi valori e i suoi ideali.

Nel lavoro, l’Acquario sarà professionale e competente, guadagnandosi la stima e la fiducia dei colleghi e dei superiori. Potrebbe anche avere l’opportunità di intraprendere una collaborazione o una partnership vantaggiosa.

In salute, l’Acquario sarà prudente e attento alla sua salute, seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato.

Ariete

L’Ariete è il segno che riceve l’influsso positivo di Giove in Ariete, che gli dona fortuna, espansione e crescita.

L’Ariete sarà entusiasta e avventuroso, pronto a cogliere le occasioni che si presenteranno sul suo cammino. In amore, l’Ariete sarà passionale e generoso, regalando al partner momenti indimenticabili.

Se è single, potrebbe vivere un colpo di fulmine con una persona straniera o proveniente da un altro ambiente culturale.

Nel lavoro, l’Ariete avrà successo e soddisfazione, grazie alla sua intraprendenza e al suo spirito d’iniziativa. Potrebbe anche avere la possibilità di viaggiare o di ampliare i suoi orizzonti professionali. In salute, l’Ariete sarà pieno di energia e vitalità, sentendosi in forma e dinamico.

