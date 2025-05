Home

Sport

Basket

Seconda sconfitta consecutiva per la Pielle a Ruvo di Puglia. Strada tutta in salita

Basket

28 Maggio 2025

Seconda sconfitta consecutiva per la Pielle a Ruvo di Puglia. Strada tutta in salita

Livorno 28 maggio 2025 Seconda sconfitta consecutiva per la Pielle a Ruvo di Puglia. Strada tutta in salitale a Ruvo di Puglia. Strada tutta in salita

Una TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO completamente trasformata rispetto alla brutta prestazione di gara1 lotta con cuore e orgoglio, ma non riesce a strappare il pareggio nella serie. Al Pala Colombo di Ruvo finisce 89-78 per i padroni di casa, ma il punteggio finale non racconta del tutto la partita vera, quella giocata per almeno tre quarti punto a punto, in cui i ragazzi di coach Turchetto hanno saputo mettere alle corde una delle squadre più solide del campionato.

L’approccio è subito quello giusto: grande attenzione difensiva, buona circolazione e un Cepic ispirato, che segna 6 dei primi 8 punti. La Toscana Legno si porta avanti sul 7-8 e allunga con la tripla di capitan Campori. Poi il massimo vantaggio arriva nel secondo quarto: +7 (23-30) grazie ai liberi di Klyuchnyk. Ruvo però reagisce, trascinata dal solito Jackson, e si va all’intervallo lungo con la Pielle avanti di misura: 35-36.

Il terzo quarto è una battaglia di nervi e triple. Leonzio, sontuoso con 27 punti a fine gara, tiene viva la Pielle con canestri pesantissimi. Anche Venucci e Klyuchnyk contribuiscono a tenere testa ai pugliesi, ma la scatenata coppia Moreno-Isotta accende Ruvo e consente ai padroni di casa di chiudere il terzo periodo sul +3 (64-61).

Nell’ultimo quarto la stanchezza si fa sentire e Ruvo mette il turbo. Isotta si prende la scena con triple chirurgiche che scavano il solco decisivo. La Pielle prova a rientrare ancora con Leonzio e Cepic, ma due liberi sbagliati nel momento cruciale e la precisione di Ruvo dalla lunetta mettono fine alle speranze.

Ora la serie si sposta a Piombino, dove venerdì servirà tutto il calore del Pala Tenda per provare ad allungare la serie e riaprire i giochi. Gara3 è da dentro o fuori: vietato sbagliare.

Crifo Wines Ruvo di Puglia-Toscana Legno Pielle Livorno: 89-78



CRIFO WINES: Jackson 26, Jerkovic 10, Isotta 14, Timperi 4, Conte, Borra 8, Lorenzetti 2, Musso 5, Reale 5, Moreno 10, Gatto 4, Berardi ne. All. Rajola.

TOSCANA LEGNO: Klyuchnyk 7, Lucarelli 4, Vedovato 9, Venucci 9, Leonzio 27, Campori 3, Del Testa, Cepic 12, Hazners, Bonacini 7, Cavaliere ne, Sinagra ne. All. Turchetto.

Arbitri: Guarino di Campobasso e Manco di San Giorgio a Cremano

Parziali: 21-19, 14-17, 29-25, 25-17

Seconda sconfitta consecutiva per la Pielle a Ruvo di Puglia. Strada tutta in salita