Seconda settimana di spettacoli per Garibaldissima, si inizia questa sera con Livorno-Pisa 1 A 1 – Disfida a colpi di vernacolo

27 Giugno 2023

Livorno 27 giugno 2023 – Seconda settimana di spettacoli per Garibaldissima, si inizia questa sera con Livorno-Pisa 1 A 1 – Disfida a colpi di vernacolo

Seconda settimana di spettacoli per Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica . Tre i nuovi spettacoli in cartellone che, come di consueto, vanno in scena il martedì, il mercoledì e il giovedì sul palco di Piazza Garibaldi.

Martedì 27 giugno, ore 21.30

LIVORNO-PISA 1 A 1 – Disfida a colpi di vernacolo

con Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri, Fabiano Cambule (Crocchio dei Goliardi Spensierati), Aldo Corsi, Franco Bocci, Elisabetta Macchia (Chitarra) – (La Combriccola livornese)

Serata all’insegna del divertimento puro, una disfida, ovvero un derby tra Livorno e Pisa a colpi di sonetti, strambotti, barzellette e stornelli in vernacolo livornese e pisano.

Tre Pisani contro tre livornesi. Chi vincerà la disfida? Alla fine, sarà il pubblico a decretare la vittoria tra i cugini.

Mercoledì 28 giugno, ore 21.30

30CORDE LIVE

I 30 Corde non suonano “la musica”: la trasformano. Il loro genere è il “Flamenco-Pop”.

Giovedì 29 giugno ore 21,30

NOI DELLE SCARPE DIVERSE + ALAN & LENNY

Sos Cabaret in tour – quando ridere è un’emergenza

Due duo nati tra Arezzo e Casentino, hanno portato la loro comicità in giro per l’Italia e pure in Tv: il cabaret di Noi delle scarpe diverse a Zelig Off e la magia comica di Alan & Lenny a Comedy Central. Sono e sono stati promotori di progetti dedicati al genere comico come RidiCasentino, Aurora Ridens, Cabawave e Sos cabaret.

Garibaldissima mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a illuminarsi di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Ma non è finita, quest’anno arriva la novità di EFFETTO GARIBALDI: nell’ultimo fine settimana della rassegna, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, il quartiere sarà in festa con spettacolazione e bancarelle lungo le strade che portano da Piazza Garibaldi a Piazza dei Mille. Una chiusura in bellezza per una rassegna ormai entrata nel cuore degli abitanti del quartiere.

Come già avvenuto in occasione della Settimana Velica Internazionale e per Straborgo, anche il manifesto di Garibaldissima riporta una sezione in Comunicazione aumentativa e alternativa in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

