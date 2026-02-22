Home

Sport

Basket

Seconda trasferta consecutiva, la Libertas sfida l’Urania in grande forma

Basket

22 Febbraio 2026

Seconda trasferta consecutiva, la Libertas sfida l’Urania in grande forma

Livorno 22 febbraio 2026

Seconda trasferta consecutiva per la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 che dopo la sconfitta di lunedì sera sul campo di Cento, prova ad espugnare il Palalido, casa dell’Urania Milano. L’impresa non è facile, perché la squadra di Cardani è reduce da quattro vittorie consecutive e non è neanche lontana parente di quella vista il 29 ottobre scorso al ‘Modigliani Forum’ e sommersa sotto una valanga di canestri (98-60). Quel giorno alla Wegreenit mancava il fosforo del play Andrea Amato – adesso recuperato ed in grande condizione – e di fatto giocò senza Alessandro Gentile, espulso dopo uno scontro con Niccolà Filoni.

Urania adesso è una squadra vera. Anthony Morse – arrivato a Gennaio – è il 5 che quattro mesi fa manca. E Kevion Taylor è il fromboliere principe. La squadra è ben attrezzata e soprattutto è in fiducia. La Libertas, da parte sua, vuole dimenticare la sconfitta di lunedì sera. Per dare un colpo di spugna a quel ko servirà una prestazione di grande intensità difensiva abbinata a percentuali di tiro accettabili. Il 28% di lunedì sarebbe il lasciapassare per una nuova sconfitta. Coach Diana rischia di avere le rotazioni ridotte in caso di nuova assenza di Matteo Piccoli, ancora alle prese con l’infortunio all’indice della mano destra occorso in occasione della partita casalinga contro Ruvo di Puglia. Per gli Amaranto, questa partita è molto importante perché una vittoria li rilancerebbe nelle parti alte della classifica. La truppa di Andrea Diana sarà seguita da un buon numero di tifosi pronti a spingerla verso il successo. Taylor (oltre 19 punti di media), Gentile, Morse, Cavallero ed Amato: ecco gli avversari da contenere. Ecco gli uomini che non devono andare il gas, altrimenti la strada che porta ai due punti rischia di diventare impervia.

Palla a due alle 18 di oggi, domenica 22 febbraio, arbitri Boscoli, Cappello e Biondi.