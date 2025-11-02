Seconda vittoria stagionale per il Jolly Basket Livorno: battute le Terme Salus Ants Viterbo 58-56

Home

2 Novembre 2025

Livorno 2 novembre 2025

A2 femminile: seconda vittoria stagionale per il Jolly Libertas Livorno: battute le Terme Salus Ants Viterbo 58-56

Il Jolly Libertas Livorno centra la seconda vittoria stagionale superando, al termine di una sfida tiratissima, le Terme Salus Ants Viterbo con il punteggio di 58-56.

Partenza sprint per le amaranto, avanti 8-0 nei primi minuti. Le ospiti reagiscono e tornano a contatto, ma nel secondo quarto le livornesi ritrovano equilibrio e concretezza, tornando saldamente in vantaggio e toccando anche la doppia cifra di margine. Nonostante le occasioni per chiudere il match, il Jolly non riesce però ad allungare definitivamente e permette a Viterbo di rimanere in partita.

Nel quarto periodo Cruz firma nuovamente il +10 (51-41), ma Todorova, protagonista di una prova di grande solidità, riapre tutto con sei punti consecutivi. Nel momento decisivo sono ancora Botteghi (miglior realizzatrice dell’incontro) e la stessa Cruz – fin lì sottotono ma autrice di un canestro pesantissimo – a regalare il successo alle livornesi. Finale da brivido: Viterbo ha anche il tiro del pareggio, concesso da una leggerezza amaranto a dieci secondi dalla sirena, ma la palla non entra e il Jolly cattura il rimbalzo che vale due punti in classifica. E il PalaMacchia finalmente può esultare.

Botteghi chiude con 19 punti, seguita da Miccio (10) e Marangoni (7). Per le laziali si distinguono Todorova(15), Mykl ebust e Puggioni (14 ciascuna).

Le parole della capitana Botteghi

«È stata una partita brutta, come ce ne saranno altre nel corso della stagione, ma l’importante era portarla a casa e ci siamo riuscite. Abbiamo avuto l’occasione di chiuderla prima, ma non ci siamo riuscite. Faremo meglio la prossima volta. Non abbiamo ancora affinato certi meccanismi: dobbiamo fare tutte uno step in più in difesa, nell’aggressività, nella voglia e nei rimbalzi. Siamo contente del risultato, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare.»

Tabellino: Braccagni 4, Marangoni 7, Stefanini NE, Sammartini 5, Botteghi 19, Sassetti 5, Rinaldi, Spagnoli, Miccio 10, Poggio 4, Poggi, Cruz 4. All. Angiolini, ass. Ramagli e Bacci.

Nella foto di Massimiliano Cozza/JollyBasket, Sofia Marangoni

