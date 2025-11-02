Seconda vittoria stagionale per il Jolly Basket Livorno: battute le Terme Salus Ants Viterbo 58-56
A2 femminile: seconda vittoria stagionale per il Jolly Libertas Livorno: battute le Terme Salus Ants Viterbo 58-56
Il Jolly Libertas Livorno centra la seconda vittoria stagionale superando, al termine di una sfida tiratissima, le Terme Salus Ants Viterbo con il punteggio di 58-56.
Partenza sprint per le amaranto, avanti 8-0 nei primi minuti. Le ospiti reagiscono e tornano a contatto, ma nel secondo quarto le livornesi ritrovano equilibrio e concretezza, tornando saldamente in vantaggio e toccando anche la doppia cifra di margine. Nonostante le occasioni per chiudere il match, il Jolly non riesce però ad allungare definitivamente e permette a Viterbo di rimanere in partita.
Nel quarto periodo Cruz firma nuovamente il +10 (51-41), ma Todorova, protagonista di una prova di grande solidità, riapre tutto con sei punti consecutivi. Nel momento decisivo sono ancora Botteghi (miglior realizzatrice dell’incontro) e la stessa Cruz – fin lì sottotono ma autrice di un canestro pesantissimo – a regalare il successo alle livornesi. Finale da brivido: Viterbo ha anche il tiro del pareggio, concesso da una leggerezza amaranto a dieci secondi dalla sirena, ma la palla non entra e il Jolly cattura il rimbalzo che vale due punti in classifica. E il PalaMacchia finalmente può esultare.
Botteghi chiude con 19 punti, seguita da Miccio (10) e Marangoni (7). Per le laziali si distinguono Todorova(15), Mykl
Le parole della capitana Botteghi
«È stata una partita brutta, come ce ne saranno altre nel corso della stagione, ma l’importante era portarla a casa e ci siamo riuscite. Abbiamo avuto l’occasione di chiuderla prima, ma non ci siamo riuscite. Faremo meglio la prossima volta. Non abbiamo ancora affinato certi meccanismi: dobbiamo fare tutte uno step in più in difesa, nell’aggressività, nella voglia e nei rimbalzi. Siamo contente del risultato, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare.»