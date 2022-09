Home

Cronaca

Secondo blitz in pochi giorni, sgomberati appartamenti in via Giordano Bruno

Cronaca

1 Settembre 2022

1 Settembre 2022

Livorno 1 settembre 2022 – Secondo blitz in pochi giorni, sgomberati appartamenti in via Giordano Bruno

Secondo blitz interforze alla Guglia nel giro di pochi giorni, l’operazione ha interessato gli immobili ai civici 17 e 19

Nel blocco dov’è morto Denny Madina, ieri mattina sono stati sgomberati e poi sigillati due appartamenti Erp occupati abusivamente

All’operazione hanno preso parte la Polizia Municipale, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza con i cani anti droga, i tecnici di Casalp e la ditta che aperto e poi sigillato gli appartamenti

Un appartamento al momento del blitz era vuoto, l’occupante era fuori ed al suo interno è stato trovato un cagnolino. L’animale è stato affidato alla municipale e portato al canile in attesa del ritiro da parte del proprietario. Nell’altro appartamento sgomberato è stato trovato un extracomunitario privo di documenti che è stato portato in questura per accertamenti

