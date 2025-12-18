Home

Cronaca

Secondo giorno di sciopero alla DHL di Livorno: lavoratori di nuovo fermi in zona Picchianti

Cronaca

18 Dicembre 2025

Secondo giorno di sciopero alla DHL di Livorno: lavoratori di nuovo fermi in zona Picchianti

Livorno 18 dicembre 2025 Secondo giorno di sciopero alla DHL di Livorno: lavoratori di nuovo fermi in zona Picchianti

Prosegue la protesta dei lavoratori della DHL in appalto alla BS Autotrasporti nella zona industriale di Picchianti, a Livorno, dove è in corso il secondo giorno consecutivo di sciopero indetto dal sindacato USB.

Durante la notte, secondo quanto riferito dai lavoratori, l’azienda avrebbe fatto spostare i furgoni carichi di pacchi dal piazzale del magazzino a un’area aperta nelle immediate vicinanze. Questa mattina, invece, sarebbero partiti i tentativi di riprendere le consegne, utilizzando personale esterno e lavoratori provenienti, presumibilmente, da altre filiali..

Nonostante queste manovre, i dipendenti hanno confermato lo sciopero anche per la giornata odierna, ribadendo le ragioni della mobilitazione. Al centro della vertenza c’è una richiesta definita dagli stessi lavoratori come semplice e imprescindibile: l’apertura di un tavolo di confronto per affrontare le numerose criticità segnalate nel tempo, legate alle condizioni di lavoro e all’organizzazione del servizio.

Secondo USB, la dirigenza starebbe invece negando ogni possibilità di dialogo, assumendo un atteggiamento giudicato di totale chiusura. Una posizione che, sottolineano i rappresentanti sindacali, non fa che irrigidire il clima e prolungare il conflitto.

La situazione resta quindi tesa nel polo logistico livornese, con possibili ripercussioni sulle consegne e sul regolare funzionamento del servizio. I lavoratori fanno sapere che la mobilitazione proseguirà fino a quando non verrà riconosciuta la necessità di un confronto serio e strutturato.