15 Giugno 2022

Secondo mandato di Salvetti, la posizione di Futuro! e Casa Livorno

Livorno 15 giugno 2022

L’intervista al sindaco e alla giunta in occasione della conferenza stampa sul terzo anno di mandato di questa amministrazione, ha dato il via ad un dibattito a distanza sulle intenzioni del sindaco riguardo a un ipotetico secondo mandato.

Come componenti civiche della maggioranza non vogliamo esimerci da alcune considerazioni.

La nostra città ha davanti a sé delle sfide storiche, che non possono essere affrontate nel corso di un solo mandato, ma che hanno bisogno di un orizzonte temporale e di una prospettiva politica di più ampio respiro, a maggior ragione nello scenario di grande incertezza determinato dalla pandemia e dal turbolento scenario internazionale.

Molti problemi sono stati affrontati in questi anni, e un vasto impianto progettuale è stato avviato. Molte questioni restano inevitabilmente ancora aperte e lo saranno realisticamente anche nel 2024.

Dal nostro punto di vista, la formula coraggiosa che nel 2019 ha permesso a Luca Salvetti di diventare sindaco può e deve essere consolidata, rilanciata e fatta crescere, grazie a sempre nuovi contributi, anche critici, ovviamente, purché interessati veramente al futuro di Livorno.

Non escludiamo neppure di poter contribuire a una nuova esperienza politica, più ampia, ancora più inclusiva e capace di dare voce al mondo associativo e giovanile.

In questo senso ci rassicurano la disponibilità di Salvetti e il fatto che il suo entusiasmo e la sua voglia di fare non siano al momento minati da stanchezza o da difficoltà gestionali.

È chiaro che il percorso politico di confronto e di rielaborazione programmatica per le elezioni del 2024 debba ancora partire, ma la notizia che ci ha dato il Sindaco in conferenza stampa, con onestà e semplicità, la riteniamo un punto di partenza rassicurante e positivo, uno stimolo per una rinnovata stagione politica.

Liste civiche

FUTURO! – CASA LIVORNO

