Secondo turno casalingo di fila per il Don Bosco, al “PalaMacchia” arriva la Gino Landini Lerici

23 Novembre 2024

Livorno 23 novembre 2024

Una settimana dopo la sfida al CUS Torino, una delle compagini più attrezzate del torneo, la Pallacanestro Don Bosco torna a recitare davanti al pubblico amico, ritrovando un vecchio amico.

L’avversario di turno, infatti, è la matricola Gino Landini Lerici, guidata da coach Gabriele Ricci che qualche stagione fa ha guidato proprio la compagine rossoblu, conquistando ottimi risultati sia con la prima squadra che con l’Under 19 eccellenza, condotta fino al terzo posto alle finali nazionali di categoria.

I liguri sono squadra da non sottovalutare, tanto che in classifica vantano due punti in più dei rossoblu, che si approcciano alla sfida con l’intenzione di tornare ad assaporare il dolce sapore dei due punti che la compagine di Giuseppe Di Manno non conosce dallo scorso 20 ottobre, il giorno del colpaccio esterno a Cuneo.

Per centrare l’impresa, Crocetta e compagni devono mostrare il loro volto migliore, soprattutto in difesa, dove ci sarà da lavorare per limitare le bocche da fuoco presenti nel roster dei liguri, nel quale spicca l’esperto playmaker Booker, che viaggia alla media di 17,5 punti a partita, senza trascurare l’ala piccola Putti e la giovane ala forte Biaggini che ne segnano rispettivamente 13,6 e 12,8 ad uscita.

Limitare questo terzetto, riuscendo nel contendo ad imprimere i ritmi voluti alla partita, quelli fatti di tanta intensità su entrambi i lati del campo, sono gli ingredienti probabilmente decisivi per tornare a casa con un bel referto rosa, continuando così il percorso di crescita dei tanti giovani Don Bosco, come dice coach Giuseppe Di Manno, presentando così la partita: “Avremo di fronte una squadra che, dopo un avvio di stagione un pochino sottotono, complice anche un calendario complicato, naviga con i bioritmi alti, come dicono le due vittorie nelle ultime tre esibizioni. Noi ci approcciamo a questo confronto sempre con lo stesso obiettivo, quello di fare un passo avanti partita dopo partita, per continuare nel nostro percorso di crescita, nella speranza di fornire una bella prestazione davanti al nostro pubblico e di conquistare quella vittoria che manca da qualche settimana”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per oggi, sabato, 23 novembre, alle ore 18,45, con ingresso rigorosamente gratuito

