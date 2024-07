Home

Security Manager a Livorno: una nuova era per la sicurezza in città

12 Luglio 2024

Security Manager a Livorno: una nuova era per la sicurezza in città

Livorno 12 luglio 2024

La giunta Salvetti, nel suo secondo mandato, affronta con determinazione uno dei temi più delicati e discussi della precedente amministrazione: la sicurezza. In un’ottica di rafforzamento delle misure di tutela e prevenzione, è stata istituita la figura del “Security Manager”, con l’incarico affidato a Giampaolo Dotto, sostituto commissario della Polizia di Stato in pensione.

Giampaolo Dotto, nato a San Felice Circeo nel 1963, vanta un curriculum impressionante. Laureato in Scienze delle Investigazioni all’Università dell’Aquila, con un master in Criminologia e Scienze Strategiche all’Università di Roma, Dotto ha avuto una lunga carriera nella Digos di Livorno, contribuendo alla creazione delle squadre tifoserie. La sua formazione è completata da corsi di primo e secondo livello in mediazione e relazione.

Il sindaco Salvetti, durante la presentazione ufficiale a Palazzo Comunale, ha spiegato l’importanza di questa nuova figura:

“La sicurezza parte dalla domanda su cosa potevamo e dovevamo fare oltre gli interventi nei quartieri, la presenza della Polizia Municipale accresciuta e la rete con le forze dell’ordine, per far sì che la città sia più sicura e venga percepita come tale.”

Salvetti ha sottolineato come mancasse un elemento in grado di leggere alcune situazioni grazie alla sua esperienza, un vuoto ora colmato da Dotto.

L’incarico, accettato da Dotto a titolo completamente gratuito, avrà una durata annuale e sarà rinnovabile in base ai risultati ottenuti e alla stesura di un bilancio.

Dotto ha espresso emozioni contrastanti durante il suo intervento, evidenziando la necessità di fiducia e relazione nella sua nuova missione. “Il mio è un atto d’amore verso Livorno,” ha dichiarato, ribadendo che il suo ruolo non sarà quello di uno sceriffo ma di un ascoltatore e mediatore.

“Sicurezza e Percezione”. Dotto ha inoltre ricordato un episodio significativo, l’omicidio di Denny Magina, e il suo impatto sulla città. Ha sottolineato l’importanza della fiducia e della percezione della sicurezza:

“Il grado di percezione dipende da quanto si parla di una cosa e di quanto ci si fa riferimento, e questo spetta soprattutto alla stampa. ”Ha poi affrontato senza mezzi termini il problema dello spaccio in piazza Garibaldi e piazza dei Mille, sottolineando la necessità di strategie di fiducia e ascolto per combattere il fenomeno.

L’istituzione del Security Manager a Livorno rappresenta un passo significativo verso una città più sicura e coesa. La scelta di una figura esperta e rispettata come Giampaolo Dotto dimostra l’impegno della giunta Salvetti nel voler affrontare le problematiche della sicurezza con competenza e dedizione, coinvolgendo la comunità in un percorso di fiducia e collaborazione.

